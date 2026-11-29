Legendarni Španac gleda meč Srbija - Italija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo (VIDEO)
Legenda španske košarka u Pioniru.
Predsednik Košarkaškog saveza Španije i FIBA, Horhe Garbahosa gost je na utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u košarci između Srbije i Italije.
Njemu je dres Srbije sa njegovim prezimenom uručio Nenad Krstić.
Pored njega, na tribinama su se našle i neke druge poznate ličnosti, poput pisca Matije Bećkovića, potom trenera Partizana Đoana Penjeroje kao i košarkaša crno-belih Kajla Olmena, ali i legendarnog Žarka Čabarkape.
Preporučujemo
Prštalo u Mersisajd derbiju: Smešan autogol koštao Redse pobede! (VIDEO)
29. 11. 2026. u 15:18
Natalija Šadrina osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Taškentu!
29. 11. 2026. u 14:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Evo kada Orlići igraju sa Kinom u šesnaestini finala Svetskog prvenstva
Kadetska reprezentacija Srbije saznala je termin utakmice protiv Kine, u kojoj će pokušati da izbori plasman u osminu finala Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Kataru.
28. 11. 2026. u 09:57
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)