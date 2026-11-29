Legenda španske košarka u Pioniru.

Foto: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsednik Košarkaškog saveza Španije i FIBA, Horhe Garbahosa gost je na utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u košarci između Srbije i Italije.

Njemu je dres Srbije sa njegovim prezimenom uručio Nenad Krstić.

Pored njega, na tribinama su se našle i neke druge poznate ličnosti, poput pisca Matije Bećkovića, potom trenera Partizana Đoana Penjeroje kao i košarkaša crno-belih Kajla Olmena, ali i legendarnog Žarka Čabarkape.