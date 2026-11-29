Kapiten "orlova" prezadovoljan pristupom cele ekipe.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Vrhunska partija u "Pioniru" protiv Italije (102:76) dovela je košarkaše Srbije nadomak plasmana na predstojeće Svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Pored toga što su "orlovi" zgromili neugodnog rivala, ovaj meč je obeležio i povratak Vladimira Lučića (37) u državni tim posle četiri godine pauze.

As minhenskog Bajerna je bio kapiten protiv "azura", proveo je skoro 20 minuta na parketu, a posebno je bio zadovoljan načinom na koji se cela ekipa borila.

- Nije moglo previše stvari da se uradi u prethodna dva dana, ali najbitnije je da smo bili svesni situacije. Jasno je svima da po talentu i kvalitetu Srbija treba da se nađe na Svetskom prvenstvu. Drago mi je da su se Gudura, Vasa i Petrušev pojavili i odigrali energetski kako treba. Dominirali smo od starta i bili agresivni u odbrani - rekao je Lučić.

Iskusni as tvrdi da mu nije bio u glavi onaj bolni poraz od "azura" na Evropskom prvenstvu 2022. godine.

- Nisam razmišljao o tome. Ko god da nam je bio protivnik, svesni smo važnosti kvalifikacija. Videćemo u zavisnosti od ostalih rezultata šta treba dalje da se uradi. Ovo je recept kako treba da se igraju utakmice kada nemamo puno vremena za pripreme. Odlično zajedništvo i energija na maksimumu - naglasio je Lučić.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Krilo Bajerna nije moglo da potvrdi da će biti na raspolaganju selektoru za poslednji prozor i ključne utakmice u borbi za Mundobasket.

- Ne znam. Ne može da se obećava nešto kad je ovakva Evroliga i raspored. Ako budem zdrav i trener me pozove, biću u timu. Nadam se da ćemo skupiti dobru ekipu, Island može da bude nezgodan protivnik, a Litvanci su uvek motivisani protiv nas - poručio je Lučić.

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