NARODNA poslanica poslaničke grupe "Srbija pobeđuje - Aleksandar Vučić" Ana Brnabić objavila je na mreži X dokument koji, kako tvrdi, pokazuje da predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić traži odobrenje od studentskih plenuma za zapošljavanje u svom kabinetu, kvalifikujući ga kao brutalno gaženje Ustava i ponižavanje najvažnije institucije Republike Srbije.

Foto: X/anabrnabic

- Predsednik Narodne skupštine, Aleksandar Čupić, ima obavezu da svim građanima odmah odgovori da li je ovaj dokument autentičan. Ako jeste, onda se radi o brutalnom gaženju Ustava i ponižavanju najvažnije institucije Republike Srbije. Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji! Nema šta predsednik Narodne skupštine da pita anonimne plenume da li i koga može da zaposli! Ukoliko je dokument autentičan, i on i Studentska lista moraju da odgovaraju zbog ovakvog gaženja Ustava i ponižavanja građana Srbije. Da ne pominjem sad priču o konkursima, stručnosti i depolitizaciji - jer je to samo još jedna u nizu laži Studentske liste, ali nebitna u odnosu na kršenje Ustava i ponižavanje skupštine - napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

Predsednik Narodne skupštine, Aleksandar Čupić, ima obavezu da svim građanima odmah odgovori da li je ovaj dokument autentičan. Ako jeste, onda se radi o brutalnom gaženju Ustava i ponižavanju najvažnije institucije Republike Srbije. Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji! Nema šta predsednik Narodne skupštine da pita anonimne plenume da li i koga može da zaposli! Ukoliko je dokument autentičan, i on i Studentska lista moraju da odgovaraju zbog ovakvog gaženja Ustava i ponižavanja građana Srbije. Da ne pominjem sad priču o konkursima, stručnosti i depolitizaciji - jer je to samo još jedna u nizu laži Studentske liste, ali nebitna u odnosu na kršenje Ustava i ponižavanje skupštine. — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 29, 2026