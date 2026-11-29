REPUBLIČKA izborna komisija donela je na današnjoj sednici odluku o naknadama za rad na sprovođenju glasanja na predsedničkim izborima 27. decembra.

Foto: Tanjug/OLIVER BUNIĆ (STF)

Predsednicima i zamenicima predsednika biračkih odbora za rad na sprovođenju glasanja sleduje naknada od po 3.000 dinara dok će članovi i njihovi zamenici dobiti po 2.000 dinara. Za predsednike i zamenike predsednika biračkih odbora koji budu angažovani na biračkim mestima u inostranstvu predviđene su naknade u evrima i sleduje im po 25 evra. Članovi i njihovi zamenici dobijaju po 20 evra.

Pravo na naknadu utvrđenu ovom odlukom ostvaruje se na osnovu evidencije o prisustvu na biračkom mestu.

Republička izborna komisija, kada je reč o biračkim mestima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, sredstva za isplatu naknada prenosi na evidencione račune opštinskih i gradskih uprava na čijim teritorijama se zavodi nalaze.

Izvestilac radne grupe za finansije, član RIK-a Maja Pejčić, izjavila je da ukupna vrednost finansijskog plana i svih objedinjenih aktivnosti koje RIK sprovodi na izborima iznosi 1.760.000.000 dinara. Pejčić je navela da su naknade zadržane na nivou nedavno održanih parlamentarnih izbora.

(Newsmax)