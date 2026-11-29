Fudbaleri Crvene zvezde slavili su na gostovanju Novom Pazaru sa 3:0 u 17. kolu Superlige Srbije, a trener domaćih Nenad Lalatović sumirao je utiske nakon meča.

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Strateg Pazaraca ukazao je na očiglednu razliku u kvalitetu.

- Kakav je tim Zvezda, ako je nadigrala Gent, onda možete da zamislite šta će u Pazaru da uradi. Poremetio nas je prekid od 19 minuta, primili smo naivne golove i to je to. Zvezda je kvalitetnija, zasluženo je pobedila i želim joj puno sreće u Evropi - poručio je Lalatović posle utakmice.