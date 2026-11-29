Kontrolisali smo utakmicu svih 90 minuta, ističe Španac.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u gostima Novi Pazar rezultatom 3:0 (2:0), u 17. kolu Superlige Srbije.

Dva gola za šampiona Srbije postigao je Osman Bukari u prvom poluvremenu, dok je konačan rezultat postavio Marko Arnautović.

Posle meča na stadionu kraj Jošanice javnosti se obratio trener crveno-belih Albert Rijera.

- Ekipa i igrači odigrali su fantastičnu utakmicu. Sa strane možda deluje kao da je bilo lako, ali takve utakmice ne postoje u fudbalu. Izgledalo je jednostavno zato što smo mi igrali veoma dobro. Kontrolisali smo loptu, nismo dozvolili protivniku nijednu priliku, niti mu ostavili bilo kakvu nadu tokom utakmice. Nismo mu dali nijednu opciju. Ponavljam, možda je delovalo lako, ali nije bilo tako. Odradili smo dobar posao i čestitam igračima na tome - rekao je Španac.

Šta je bilo presudno danas? Kako kaže Rijera, očekivao je više od ekipe Nenada Lalatovića.

- Kontrolisali smo utakmicu svih 90 minuta. U fudbalu morate da uradite mnogo dobrih stvari. Perfekcija ne postoji, ali smo mi danas uradili mnogo toga kako treba i imali kontrolu nad utakmicom. Zadovoljan sam. Možda sam očekivao više od protivnika. Ovo je taktički bila najlakša utakmica koju smo odigrali. Nismo morali previše da se branimo, a sa svega dva dodavanja uspevali smo da dođemo do protivničkog kaznenog prostora. Moj posao je da pripremim igrače na najbolji mogući način, a oni su na terenu odradili veliki posao - zaključio je Rijera.