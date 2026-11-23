Oglasio se Miško Ražnatović: Potpisao centar!
Vratio se na mesto uspeha.
Bivši košarkaš Crvene zvezde, Dragan Apić, ponovo će igrati u španskoj eliti, pošto je Ljeida dogovorila saradnju sa njim.
Svemu je prethodio odlazak velikog aduta Ljeide, Zakarija Perana u Baskoniju, pa se centar se vratio na Pirinejsko poluostrvo posle višemesečnog odsustva.
Ovu informaciju je na društvenim mrežama potvrdio i Miško Ražnatović, menadžer igrača, koji je nekada igrao i za reprezentaciju Srbije.
- Srpski centar Dragan Apić pojačao je ekipu Ljeide za predstojeću sezonu, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu godinu. Košarkaš rođen u Novom Sadu 3. oktobra 1995. godine, visok 206 centimetara, stiže sa iskustvom igranja u španskoj ligi Endesa i nekoliko evropskih takmičenja.
Apić je profesionalnu karijeru započeo u Srbiji, nastupajući za Vršac (2014–2015), a potom i Crvenu zvezdu, odnosno na pozajmicama u FMP (2015–2019). Nakon toga igrao je za Lokomotivu Kubanj, Budućnost, Zjelon Goru i Nižnji Novgorod, pre nego što je obukao dres francuskog Le Mana. Poslednji angažman imao je u meksičkom klubu Soles de Meksikali, gde je nastupao u okviru lige Meksika.
U španskoj Ligi Endesa branio je boje San Pablo Burgosa 2020. godine, a potom i Rio Breogana, za koji je igrao od 2024. do 2026. Prošle sezone je u dresu galicijskog tima odigrao 33 prvenstvene utakmice, uz prosečan učinak od 4,4 poena i dva skoka za 10 minuta i 36 sekundi na parketu, kao i indeks korisnosti četiri - piše u saopštenju Ljeide.
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