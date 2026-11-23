FMP je dobio novog šefa stručnog štaba. Posle rastanka sa Sašom Nikitovićem, klub iz Železnika odlučio je da poverenje ukaže Milošu Obrenoviću, koji se tako vraća u srpsku klupsku košarku.

Foto: Aba liga/ Zadar/Zvonko Kucelin

Panteri su sezonu otvorili na odličan način, sa dve pobede, ali je nakon toga usledio rezultatski pad i niz poraza koji je doveo do promene na klupi. Uprava kluba odlučila je da sporazumno okonča saradnju sa Sašom Nikitovićem, koji je ekipu predvodio od 2024. godine, uz kraći prekid.

Iz FMP-a su poručili da je rastanak donet u interesu obe strane, uz napomenu da Nikitović već ima nekoliko zanimljivih ponuda za nastavak trenerske karijere. Ipak, klub nije dugo čekao na novog stratega, pošto je odluka o nasledniku brzo doneta.

Novi trener Pantera biće Miloš Obrenović, stručnjak koji je uprkos relativno mladim godinama već stekao značajno međunarodno iskustvo.

Obrenović je još sa 23 godine dobio priliku da samostalno vodi seniorski tim Slobode iz Užica, čime je rano zakoračio u trenerski posao. Nakon toga radio je u Turskoj, gde je bio angažovan na koordinaciji mlađih kategorija u poznatim klubovima Darušafaka i Banvit.

Posle iskustva u radu sa mladim igračima, vratio se seniorskoj košarci kroz angažman u Jahorini. Njegov trenerski put potom je dobio novu dimenziju 2025. godine, kada je postao pomoćni trener Karšijake iz Izmira. U turskom klubu ostao je do poziva iz Železnika, koji mu je pružio priliku da preuzme odgovornost kao prvi trener.

Obrenović iza sebe ima i iskustvo u radu sa mlađim reprezentativnim selekcijama Srbije. Bio je član stručnog štaba kadetske reprezentacije koja je 2015. godine osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, dok je 2011. sa juniorskom selekcijom do 18 godina stigao do srebrnog odličja.

Pred novim trenerom sada je ozbiljan zadatak – da stabilizuje FMP, prekine seriju loših rezultata i vrati Pantere na pobednički kolosek. Klub iz Železnika odlučio je da šansu ukaže mladom stručnjaku koji je značajan deo dosadašnje karijere gradio i van granica Srbije.