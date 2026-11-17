Sara Ćirković je ime koje je odavno preraslo granice regionalnog sporta.

Foto: SBS/D. Milenković

Srpska bokserka, jedna od najboljih svoje generacije, višestruka evropska šampionka, svetska prvakinja u mlađim kategorijama, osvajačica medalja na najvećim takmičenjima i učesnica Olimpijskih igara u Parizu.

Trenutno je u Uzbekistanu gde se priprema za mečeve finalnog Svetskog kupa.

Iza nje su godine odricanja, napornog rada i velikih pobeda, a 2026. donela joj je nove razloge za ponos. Zlatna medalja na seniorskom Evropskom prvenstvu u Sofiji, prvo mesto na svetskoj rang-listi i nova iskustva u profesionalnom ringu potvrda su da se nalazi u samom vrhu svetskog boksa.

Ipak, mlada šampionka ne želi da se zaustavi na dosadašnjim rezultatima. Pogled joj je već usmeren ka Los Anđelesu 2028. gde želi da ostvari najveći san svakog sportiste – osvajanje olimpijskog zlata. Iza Sare je još jedna veoma uspešna godina.

Foto: SBS/D. Milenković

Kada biste u nekoliko rečenica opisali dosadašnji deo 2026, šta biste izdvojili kao najvažnije?

- Pre svega, rekla bih da je ovo bila godina velikog rada, odricanja i novih iskustava. Svaka sezona donosi svoje izazove, ali i priliku da napredujete i pokažete koliko vredite. Posebno sam ponosna na odbranu titule prvakinje Evrope, jer je to potvrda da prethodni uspeh nije bio slučajan i da mogu da održim kontinuitet na najvišem nivou. Naravno, uvek postoji prostor za napredak i verujem da mogu još mnogo toga da ostvarim - rekla je Sara Ćirković.

Evropsko prvenstvo u Sofiji krunisali ste zlatnom medaljom. Koliko vam znači što ste ponovo na krovu Evrope?

- To zlato mi znači zaista mnogo. Evropsko prvenstvo je jedno od najvažnijih takmičenja u našem sportu i konkurencija je izuzetno jaka. Odbraniti titulu nije nimalo lako, jer svi žele da pobede aktuelnog šampiona. U Sofiji sam imala veoma zahtevne mečeve, ali sam verovala u sebe, svoj tim i pripremu koju smo prošli. Posebno mi je drago što sam ponovo mogla da obradujem Srbiju i sve ljude koji me podržavaju.

Foto: SBS/D. Milenković

U četvrtfinalu Ćirković je priredila jedan od najuzbudljivijih duela prvenstva. U spektakularnom okršaju savladala je reprezentativku Turske Buse Naz Čakiroglu, olimpijsku i evropsku šampionku, rezultatom 3:2. Bio je to meč koji je s pravom poneo epitet „finale pre finala“, u polufinalu ruskinju Anastasiju Kol.Finale protiv Finkinje Pihle Kaivo Oje bilo je veoma neizvesno. Pobeda je ostvarena rezultatom 3:2, a Srpkinja je otkrila šta je odlučilo taj meč:

- Bilo je to veoma teško finale. Znala sam da me očekuje kvalitetna protivnica i da moram da budem maksimalno koncentrisana tokom sve tri runde. U takvim mečevima odlučuju detalji, taktička disciplina, fizička spremnost i vera u sebe. Trudila sam se da ostanem smirena, da slušam savete trenera i da do poslednjeg trenutka verujem u pobedu. Drago mi je što se sav trud na kraju isplatio.

MEDITERANSKE IGRE VELIKO ISKUSTVO

Na Mediteranskim igrama osvojili ste bronzanu medalju. Da li ste zadovoljni tim rezultatom?

- Svaka medalja sa velikog međunarodnog takmičenja ima svoju vrednost i značaj. Naravno, kao sportista uvek želim zlato i u svaki meč ulazim sa ambicijom da pobedim. Na Mediteranskim igrama nisam ostvarila rezultat kojem sam se nadala, ali i takva iskustva su deo sporta. Važno je da iz svakog nastupa izvučem pouke, nastavim da radim i budem još bolja na narednim takmičenjima.

Kada pogledate sve rezultate od 2020. do danas, koja medalja vam je posebno prirasla srcu?

- Teško je izdvojiti samo jednu, jer svaka ima svoju priču. Prve velike medalje uvek ostanu posebno urezane u sećanju, jer tada shvatite da sav trud i odricanje imaju smisla. Svetsko zlato u mlađim kategorijama, evropske titule, seniorska odličja, ali i nastup na Olimpijskim igrama u Parizu – sve su to posebni trenuci. Ipak, možda mi je najvažnije to što sam uspela da ostanem na visokom nivou i da iz godine u godinu napredujem.

Foto: SBS/D. Milenković

Sa samo 22 godine ostvarili ste rezultate o kojima mnogi sportisti sanjaju čitavu karijeru. Da li ste svesni svega što ste postigli?

- Jesam, ali mislim da još uvek nemam mnogo vremena da se osvrćem unazad. Kada ste profesionalni sportista, stalno razmišljate o sledećem treningu, sledećem meču i novim ciljevima. Naravno da sam ponosna na sve što sam ostvarila i zahvalna ljudima koji su bili uz mene. Međutim, verujem da je najvažnije da ostanem gladna uspeha i da ne dozvolim da me dosadašnji rezultati uspavaju.

Iza svake medalje nalaze se godine rada, odricanja i teških trenutaka. Šta je najteže u životu profesionalne sportistkinje?

- Najveći izazov je kontinuitet. Nije teško samo pripremiti se za jedno takmičenje, već je mnogo teže godinama održavati visok nivo forme, motivacije i discipline. Postoje dani kada ste umorni, kada vam nije lako i kada biste najradije odmorili, ali tada morate da pronađete dodatnu snagu. Boks zahteva mnogo odricanja, ali kada izađete u ring i čujete svoju himnu, shvatite zašto sve to radite.

OLIMPIJSKI I PROFI BOKS DVA RAZLIČITA SVETA

Uporedo sa olimpijskim boksom gradite i profesionalnu karijeru. Koliko se razlikuju ta dva sveta?

- Postoje velike razlike, pre svega u načinu pripreme, organizaciji mečeva i samom takmičarskom sistemu. Olimpijski boks ima svoju posebnu dinamiku, gde se na turnirima često boksuje više mečeva u kratkom periodu. Profesionalni boks zahteva drugačiju pripremu i poseban pristup svakom protivniku. Meni je važno da kroz oba iskustva napredujem, stičem sigurnost i razvijam svoj stil. Želim da napravim ozbiljnu karijeru i u profesionalnom ringu, ali da pritom ne izgubim fokus na olimpijskom cilju.

Da li u budućnosti razmišljate o borbi za neku od velikih profesionalnih svetskih titula?

- Naravno. Svaki sportista želi da dostigne najviši mogući nivo u svojoj disciplini. Profesionalni boks mi pruža dodatnu motivaciju i mogućnost da se oprobam protiv najboljih. Ne želim da žurim, već da idem korak po korak, da napredujem i da zajedno sa svojim timom donosim prave odluke. Verujem da uz kvalitetan rad mogu da ostvarim velike stvari i u tom segmentu karijere.

NIŠTA BEZ MIRKA

Koliko je za vaše uspehe važan trener Mirko Ždralo, koji je uz vas praktično od samog početka?

- Veoma mnogo. Mirko me poznaje od mojih prvih bokserskih koraka i zajedno smo prošli zaista mnogo toga. On zna moje mogućnosti, ali i moje slabosti, i uvek nastoji da iz mene izvuče maksimum. Naš odnos se ne zasniva samo na treninzima već i na velikom međusobnom poverenju. Mirko je moj kršteni kum, duhovni roditelj. Zahvalna sam mu na svemu što je uradio za mene i verujem da je timski rad jedan od najvažnijih razloga mojih rezultata.

Foto: SBS/D. Milenković

Koliko su porodica i najbliži važni u trenucima kada je najteže?

- Porodica mi je ogromna podrška. Iako se oni ne nalaze u ringu sa mnom, znam da su uvek tu, bez obzira na rezultat. Nekada je dovoljno da znate da imate ljude koji veruju u vas i koji vas podržavaju i kada ne ide sve po planu. Njihova podrška mi daje dodatnu snagu i motivaciju da nastavim dalje.

"ŽELIM ZLATO U LOS ANĐELESU"

Pariz 2024. doneo vam je prvo olimpijsko iskustvo. Koliko vas je taj nastup promenio?

- Olimpijske igre su nešto posebno. To je san svakog sportiste i prilika da predstavljate svoju zemlju na najvećoj svetskoj sportskoj smotri. Pariz mi je doneo ogromno iskustvo i pokazao koliko je visok nivo konkurencije. Naučila sam mnogo o sebi, o pritisku velikog takmičenja i o tome šta još moram da unapredim. To iskustvo mi je dodatni motiv da se još bolje pripremim za naredne Igre.

Los Anđeles 2028. godine sada je veliki cilj. Da li već razmišljate o olimpijskom zlatu?

- Naravno. To je moj najveći sportski san. Ne želim samo da učestvujem na Olimpijskim igrama, već želim da se borim za najsjajnije odličje. Svesna sam koliko je put do toga težak i koliko rada je potrebno, ali upravo me takvi ciljevi pokreću. Ne razmišljam o tome kao o nečemu što je daleko i nedostižno, već kao o cilju za koji svakodnevno radim.

Šta će biti najvažnije u naredne dve godine kako biste u Los Anđeles stigli u najboljoj mogućoj formi?

- Najvažnije je da ostanem zdrava, da imam kvalitetan kontinuitet treninga i da izbegnem veće povrede. Očekuju nas važna takmičenja, svetska prvenstva i kvalifikacioni turniri. Svaki nastup biće važan za sticanje iskustva, bodova i pozicije u konkurenciji najboljih bokserki sveta. Zajedno sa trenerom i stručnim timom napravićemo plan i truditi se da svaki korak bude usmeren ka Los Anđelesu.

Foto: D. Milenkovic/SBS

Koliko vam znači što ste postali uzor mladim devojčicama koje žele da se bave boksom?

- To mi je posebno drago i predstavlja veliku odgovornost. Želim da pokažem da devojke mogu da budu uspešne u boksu i da ovaj sport nije rezervisan samo za muškarce. Ako neko zbog mojih rezultata odluči da počne da trenira, da veruje u sebe i da se bori za svoje snove, onda je to za mene još jedna velika pobeda. Važno je da mladi imaju cilj, da budu uporni i da ne odustaju kada naiđu na prepreke.

Kako izgleda Sara kada nije u ringu? Da li uspevate da pronađete vreme za sebe?

- Kao i svaka devojka, volim da se družim sa porodicom i prijateljima, da se opustim i posvetim stvarima koje nisu povezane sa boksom. Naravno, moj život je u velikoj meri organizovan oko treninga i takmičenja, ali važno je pronaći ravnotežu. Odmor je takođe deo sporta i bez njega nema pravih rezultata.

OTKRILA NAJVEĆE CILjEVE

Koji su vaši najveći ciljevi do kraja 2026. godine i šta možemo očekivati u narednoj sezoni?

- Želim da završim godinu na najbolji mogući način, da ostanem zdrava i da nastavim da napredujem. Pred nama je Svetski kup u Uzbekistanu gde učestvuje osam najboljih iz celog sveta po kategorijama, verujem da ću napraviti dobar rezultat kojim ću staviti tačku na 2026. godinu. Ne volim da obećavam medalje unapred, jer znam koliko je svaki rezultat teško ostvariti. Ono što mogu da obećam jeste da ću nastaviti da radim i da se borim maksimalno posvećeno. U narednoj godini očekuju me novi veliki izazovi, a prioritet će biti priprema za svetsku scenu i olimpijski kvalifikacioni ciklus.

Za kraj, šta biste poručili svima koji vas prate, podržavaju i raduju se vašim uspesima?

- Želim da se zahvalim svima koji su uz mene, koji navijaju za mene i veruju u moj rad. Posebno hvala mojoj porodici, trenerima, Bokserskom savezu Srbije i svim ljudima koji mi pružaju podršku. Svaka poruka i svaki oblik podrške mnogo mi znače. Nastaviću da dajem sve od sebe kako bih predstavljala Srbiju na najbolji mogući način. Moja najveća želja je olimpijska medalja, a nadam se da ćemo se zajedno radovati još mnogo velikih uspeha.

Moj moto je da nikad ne odustajem od svojih snova. Dok god verujem, radim i borim se, znam da mogu da stignem do željenog cilja – zaključila je srpska šampionka Sara Ćirković.

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