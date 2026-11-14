VELIKO POJAČANJE! Vraća se Vladimir Lučić

Košarkaška reprezentacija Srbije dobija veliko pojačanje pred odlučujuće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo! Nekadašnji kapiten nacionalnog tima Vladimir Lučić odlučio je da prekine četvorogodišnju pauzu i ponovo stavi svoje iskustvo i kvalitet na raspolaganje „orlovima“.

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Kako prenosi „Mozzart Sport“, iskusno krilo minhenskog Bajerna prihvatilo je poziv selektora Dušana Alimpijevića i naći će se na spisku reprezentacije za novembarski kvalifikacioni prozor.

Pred Srbijom su dva izuzetno važna ispita na putu ka Mundobasketu u Kataru naredne godine. Posle odličnog učinka u prethodnom prozoru i velike pobede na gostovanju Italiji u Pezaru, izabranici Dušana Alimpijevića imaju priliku da jednim trijumfom u naredna dva susreta praktično obezbede plasman na Svetsko prvenstvo.

Prvi izazov biće gostovanje Litvaniji 26. novembra u Klaipedi, dok će tri dana kasnije Srbija u beogradskoj dvorani „Aleksandar Nikolić“ ugostiti Italiju.

Ipak, zbog zgusnutog rasporeda i obaveza u Evroligi, Lučić najverovatnije neće moći da pomogne saigračima na gostovanju Litvaniji. Bajern 24. novembra dočekuje Makabi, samo dan pre nego što srpska ekspedicija krene put Klaipede, pa se očekuje da iskusni košarkaš bude na raspolaganju selektoru za duel sa Italijanima u Beogradu.

Upravo taj susret nosi i posebnu simboliku. Italija je bila rival Srbiji u osmini finala Evropskog prvenstva 2022. godine u Berlinu, kada su „orlovi“ doživeli bolan poraz, a taj meč ostao je upamćen i kao Lučićev poslednji nastup na velikom takmičenju.

Poslednji put dres reprezentacije obukao je 14. novembra iste godine, u kvalifikacionom duelu protiv Turske. Tada je upravo njegova sjajna odbrana nad Skotijem Vilbekinom u poslednjoj sekundi pomogla Srbiji da stigne do velike pobede rezultatom 77:76.

Iako je u jednom trenutku delovalo da je reprezentativna priča za iskusnog krilnog košarkaša završena, došlo je do velikog preokreta. Značajnu ulogu u njegovom povratku imali su selektor Dušan Alimpijević, njegov stručni štab i ljudi iz Košarkaškog saveza Srbije, koji su uložili veliki napor kako bi ponovo privoleli nekadašnjeg kapitena da obuče dres nacionalnog tima.

Povratak Vladimira Lučića predstavljaće značajno pojačanje za Srbiju, posebno u utakmicama koje mogu da odluče sudbinu plasmana na Svetsko prvenstvo.