Crvena zvezda protiv Reala igra u specijalnim dresovima (FOTO)

Dresovi u više utakmica koje će naš tim odigrati na tlu Španije, Italije i Turske ove sezone u Evroligi, naći će se na licitaciji, navodi se u saopštenju crveno-belih.

FOTO:KK Crvena zvezda

Košarkaši Crvene zvezde će u nekoliko evroligaških utakmica ove sezone nastupati u posebnim dresovima, a novac prikupljen njihovom prodajom biće namenjen humanitarnom radu Fondacije Delije.

Prva prilika za nastavak akcije biće gostovanje Real Madridu u 11. kolu Evrolige, koje je na programu u četvrtak uveče (21.00). Crveno-beli će u prestonici Španije igrati u novoj garnituri dresova, na čijem će centralnom delu biti istaknut logo Fondacije Delije.

Na aukciji će se naći i dresovi koje će ekipa nositi tokom pojedinih gostovanja u Španiji, Italiji i Turskoj. Sav prihod biće prosleđen Fondaciji Delije, koja će prikupljena sredstva usmeravati tamo gde su u datom trenutku najpotrebnija.

"Dresovi u više utakmica koje će naš tim odigrati na tlu Španije, Italije i Turske ove sezone u Evroligi, naći će se na licitaciji, a sav prihod ide u humanitarne svrhe i to upravo Fondaciji Delije koja će sredstva rasporediti onima kojima je najpotrebnije u datom trenutku", piše u saopštenju crveno-belih.

Iz Crvene zvezde podsećaju da je slična akcija sprovedena i 2022. godine, kada su košarkaši u polufinalu plej-ofa Košarkaške lige Srbije nastupili u dresovima sa motivima navijača. Tada je kompletna garnitura prodata na licitaciji, a novac je takođe prikupljen u humanitarne svrhe.

"KK Crvena zvezda zahvaljuje se ovom prilikom i našem nazivnom sponzoru kompaniji „Meridianbet“ koji je ponovo dao saglasnost i podržao ovu akciju ustupivši centralnu poziciju na našem dresu za ovu akciju!

Naš izbor je ponovo logo Fondacije Delije – jer mi smo Crvena zvezda samo sa našim navijačima. Uz to, rad Fondacije Delije je izuzetno plemenita stvar i predstavlja jedno od ključnih vrednosti koje neguje i potencira cela naša crveno-bela porodica.

Sa ponosom ističemo da su u prošlosezonskim akcijama i nakon aukcija prikupljena značajna sredstva od više desetina hiljada evra koja je Fodnacija Delije uputila našem narodu i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji", navodi se u saopštenju KK Crvena zvezda.