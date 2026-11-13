Hitno saopštenje Crvene zvezde! Razlog je DŽered Batler!
Američki plejmejker ne blista kao prošle sezone.
Košarkaški klub Crvena zvezda oglasio se povodom informacija koje su preneli grčki mediji, a vezane su za Džereda Batlera.
Naime, prema pisanju novinara iz zemlje "helena", američki bek mogao bi da napusti Mali Kalemegdan i preseli se u Olimpijakos, u okviru velikog trejda u kojem bi učestvovali i Olimpija Milano i Tajler Dorsi.
Grčki portal "Novasports" objavio je da bi u sklopu ovog posla Batler krenuo put Pireja, Dorsi u Milano, dok bi Marko Gudurić mogao ponovo da obuče dres Crvene zvezde.
Međutim, iz tabora beogradskih crveno-belih stigao je brz i oštar demanti. Crvena zvezda je jasno poručila da informacije o odlasku Amerikanca u Pirej nisu tačne, kao i da nikakvih pregovora o njegovom transferu nije bilo.
Saopštenje Zvezde prenosimo u celosti:
- Poštovane kolege! Vest koja se pojavila u grčkim medijima vezana za status našeg prvotimca Džereda Batlera je potpuno NEISTINITA.Ovlašćen sam ispred kluba da javno demantujem sve što je objavljeno večeras u vezi odlaska našeg beka u Atinu. On je deo našeg tima, ima ugovor i nikakvih pregovora nije bilo, niti će biti oko njegovog odlaska - piše u saopštenju KK Crvena zvezda.
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