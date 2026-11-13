Košarka

Hitno saopštenje Crvene zvezde! Razlog je DŽered Batler!

С.С.

13. 11. 2026. u 22:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Američki plejmejker ne blista kao prošle sezone.

Хитно саопштење Црвене звезде! Разлог је Џеред Батлер!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Košarkaški klub Crvena zvezda oglasio se povodom informacija koje su preneli grčki mediji, a vezane su za Džereda Batlera.

Naime, prema pisanju novinara iz zemlje "helena", američki bek mogao bi da napusti Mali Kalemegdan i preseli se u Olimpijakos, u okviru velikog trejda u kojem bi učestvovali i Olimpija Milano i Tajler Dorsi.

Grčki portal "Novasports" objavio je da bi u sklopu ovog posla Batler krenuo put Pireja, Dorsi u Milano, dok bi Marko Gudurić mogao ponovo da obuče dres Crvene zvezde.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Međutim, iz tabora beogradskih crveno-belih stigao je brz i oštar demanti. Crvena zvezda je jasno poručila da informacije o odlasku Amerikanca u Pirej nisu tačne, kao i da nikakvih pregovora o njegovom transferu nije bilo.

Saopštenje Zvezde prenosimo u celosti:

- Poštovane kolege! Vest koja se pojavila u grčkim medijima vezana za status našeg prvotimca Džereda Batlera je potpuno NEISTINITA.Ovlašćen sam ispred kluba da javno demantujem sve što je objavljeno večeras u vezi odlaska našeg beka u Atinu. On je deo našeg tima, ima ugovor i nikakvih pregovora nije bilo, niti će biti oko njegovog odlaska - piše u saopštenju KK Crvena zvezda.

БОНУС ВИДЕО: „КЛАСИЋИ“ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Где су сада играчи који су бирани испред Сомборца 2014?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)
Svet

0 0

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)

JEDAN od automobila iz kolone predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog gađan je jajima tokom njegove posete Irskoj, preneo je novinar britanskog "Skaj njuza" Stiven Marfi.

13. 11. 2026. u 21:49

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: Nezgodno je kada rano primiš gol...

Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: "Nezgodno je kada rano primiš gol..."