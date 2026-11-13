"ZEMLJOTRES"! Grci vraćeni na "fabrička podešavanja"! "Lale" izvukle sedmicu na lotu! Het-trik obeležio meč!

Do poluvremena već sve bilo rešeno.

Tanjug, AP Photo/Patrick Post

Debakl iz najgorih košmara doživela je fudbalska reprezentacija Grčke u Amsterdamu! Holandija je deklasirala "helene" rezultatom 7:0 (5:0) u petom kolu A Lige nacija grupa B!

Izabranici srpskog stručnjaka Ivana Jovanovića gubili su na poluvremenu od domaćina sa ubedljivih "pet razlike", a u prethodna četiri meča primili su samo tri (od "lala" dva kod kuće i jedan od Srbije na Marakani).

Ako se zna da su se na gostovanju Nemačkoj odbranili (0:0), zato ovaj ubedljiv rezultat govori da je četa Lozničanina vraćena na "fabrička podešavanja". Do kraja su još dva puta kapitulirali, pokvarivši, donekle, gol-razliku i atmosferu, pred dolazak otpisanih "orlova".

Sve je bilo u režiji Tijanija Rejndersa, koji je za samo 45 minuta postigao het-trik, dok su se u strelce do poluvremena upisali Krisensio Samervil i Džastin Timber.

Bivši igrač Mančester sitija pogađao je u 12, 18. i 33. minutu, kod drugog, trećeg i četvrtog pogotka na "Krojf areni".

Prethodno je Samervil već u šestom doneo vođstvo "lalama", da bi peti gol bio postignut u 40. minutu, posle asistencije Donijela Malena.

NETHERLANDS DESTROYS GREECE TONIGHT FOR THE WIN SEVEN GOALS TO NONE TODAY🤯🤯🤯TIJANI REIJNDERS HAT TRICK AND WHAT A GAME FOR THE XAVI BALL TONIGHT ALL GOALS HERE😍😍😍#NEDGRE #NEDGRI https://t.co/b6DeC6SodX — Golazo Show (@GolazoShow1) November 13, 2026

U nastavku utakmice, Grci su za 120 sekundi još dva puta kapitulirali, od 59. do 61. minuta, pogađali su Džastin Timber i Malen, čime su postavili konačnih 7:0!

Treba reći da je Grcima poništen pogodak u 24. minutu, koji je dao Focis Joanidis, jer je fudbaler Sportinga prethodno igrao rukom.

Podsetimo, Srbija 16. novembra gostuje u Volosu na rasprodatom stadionu, u poslednjem 6. kolu A Lige nacija B grupe.

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