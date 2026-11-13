Srbija smanjila zaostatak: Srđan Babić postigao gol protiv Nemačke (VIDEO)

USPELA je Srbija da postigne gol.

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Nakon trećeg primljenog pogotka, "orlovi" su krenuli ofanzivnije ka golu rivala i to je rezultiralo da Ter Štegen izvadi loptu iz mreže.

Srđan Babić je posle autogola, uspeo da zatrese i mrežu rivala. On je loptu koju je odbio golman "pancera" nakon udarca glavom Stefana Gudelja poslao iza njegovih leđa.

Fudbaleru moskovskog Spartaka je ovo drugi gol u reprezentaciji. Prethodno je pogodio 2024. godine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Podsetimo, nekadašnji štoper Crvene zvezde je u ranoj fazi meča zatresao sopstvenu mrežu i pomogao Nemačkoj da povede.

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