Nestvaran preokret Barselone: Katalonci nadoknadili -14 i pobedili Panatinaikos u Evroligi

OVO može da priredi samo košarka!

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Neverovatnu utakmicu u Atini odigrali su Panatinaikos i Barselona. Katalonci su slavili posle velikog preokreta sa 76:74 (17:17, 15:16, 11:24, 33:17).

Prepričavaće se sigurno šta su ispustili izabranici Željka Obradovića i tako propustili priliku da ostanu sami na čelu tabele Evrolige.

Posle izjednačenog prvog poluvremena, sjajan treći period odigrali su "zeleni" i posle 30 minuta imali su velikih 14 poena prednosti - 43:57.

Ipak, malo po malo i Katalonci su topili razliku. Džastin Robinson je odlučio da uzme stvari u svoje ruke, obuče plašt i izraste u junaka.

Amerikanac je u poslednjem periodu postigao 16 poena i dao odlučujuću trojku kojom je srušio Atinjane i doneo pobedu španskom velikanu.

Ušlo se u neizesnu završnicu. Najpre je trojku pogodio Silvan Francisko za 68:69. Robinson je uzvratio istom merom, da bi potom Najdžel Hejs-Dejvis takođe pogodio šut van linije 6,75. To je bio njegov prvi koš iz igre na utakmici.

Uzbuđenja su tad tek krenula. Opet je Robinskon uzeo loptu i pogodio za dva poena, da bi Hejs-Dejvis opet bio precizan, ali ovoga puta sa poludistance. Do kraja je ostalo 19 sekundi i tajm-aut je zatražio Aleksandar Sekulić. Nije slovenački stručnjak morao posebno nešto da nacrta, dao je loptu Robinsonu, a ovaj trojkom utišao domaće navijače.

JUSTIN ROBINSON CALLS GAME FOR @FCBbasket 🥶 #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/T2ww43dRwM — EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2026

Imao je tim Željka Obradovića četiri sekunde da proba da postigne koš, no Francisko nije uspeo ni da uputi šut, pa su gosti ostvarili veliki trijumf.

Ovaj uspeh Barselone još više dobija na značaju ako se zna da su igrali bez kapitena i najboljeg igrača Kevina Pantera.

Katalonce su do pobede predvodili Džastin Robinson sa 24 poena, pratio ga je Tajris Martin sa 13. Na drugoj strani najbolji je bio Kendrik Nan sa 19, dok je Silvan Francisko stao na 17.

Oba tima posle 11 odigranih utakmica imaju učinak 8-3.

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