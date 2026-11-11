Trener Zvezde otkrio pred Real: Tandem ima virus, upitan za Madriđane!

Crveno-beli gostuju najtrofejnijem evropskom klubu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro izjavio je danas u Beogradu da njegov tim očekuje veoma zahtevna utakmica protiv Reala i dodao da je stil igre madridskog kluba veoma opasan.

Tim sa Malog Kalemegdana gostovaće u sutra od 21 čas Madriđanima u 11. kolu Evrolige.

Crveno-beli se trenutno nalaze na drugom mestu evroligaške tabele sa sedam pobeda i tri poraza, dok je Real na osmoj poziciji sa skorom 6-4.

- Sigurno nas očekuje veoma teška utakmica. Kao što sam rekao i pred meč sa Olimpijakosom, ekipe poput tih, koje imaju kulturu, tradiciju i nasleđe, uvek znaju kako da se takmiče, bez obzira na probleme sa kojima se suočavaju. Imaju DNK koji ih čini još većim takmičarima i opasnijim kada se nađu u problemima - rekao je Navaro na konferenciji za medije.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tom prilikom je istakao da ekipa Zvezde zna šta znači igrati protiv Reala.

- Bez obzira na to ko je na terenu, njihov stil košarke veoma je opasan. Ako se opustite na samo dva minuta i ne pratite njihov ritam, mogu da vas unište. Očekuje nas veoma zahtevna utakmica, pre svega u fizičkom i atletskom smislu, ali će nam biti potrebna i velika mentalna snaga kako bismo ostali u meču bez obzira na sve što može da se dogodi - naveo je trener crveno-belih.

Španac je podsetio da je mnogo puta igrao protiv madridskog kluba.

- Dešavalo mi se da vodim tri razlike, da imam dva slobodna bacanja na četiri sekunde do kraja, pa da ipak izgubim utakmicu. Kada igrate protiv Reala, sve je moguće, bez obzira na rezultat i na to koliko je vremena ostalo. Oni znaju kako da se takmiče u poslednjim sekundama i moramo da budemo spremni na to - istakao je Navaro.

Košarkaši Crvene zvezde su u prethodnom kolu Evrolige savladali Olimpijakos u Atini.

- Ta utakmica je završena. Okrenuli smo se sledećoj. Čak smo i posle tog meča igrali protiv Slovana, tako da je ta utakmica već prošlost. Ne smemo da se zaglavimo u prošlim pobedama ili porazima, jer ako ostanete zarobljeni u prošlosti, nemate sadašnjost - naglasio je trener Beograđana.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crveno-beli su u dosadašnjem delu evroligaške sezone zabeležili tri pobede na strani.

- U određenom smislu je igračima lakše da kontrolišu emocije i ostanu fokusirani. Lakše je kontrolisati preveliko uzbuđenje koje osećate kada igrate kod kuće, pred svojim navijačima. Naši igrači još nisu navikli na to da igraju pred 20.000 ljudi koji navijaju za njih i pružaju im podršku. Ali oni su ljudska bića i razumem da im je ponekad lakše da igraju u gostima nego na domaćem terenu. Što se mene tiče, uvek želimo da igramo pred svojim navijačima - nastavio je španski stručnjak.

Trener Zvezde je govorio i o zdravstvenoj situaciji u ekipi.

- Džonatan Motli ima virus i nije mogao da trenira. Reč je o virusu koji je trenutno svuda prisutan. I Vojin Medarević je imao temperaturu. Nadam se da će svi ostali biti spremni za sutra. Putovaćemo sa svima. Svi igrači koji su trenutno sa ekipom krenuće na put. Upravo zbog virusa. Možda se sutra razboli još jedan, dva ili tri igrača, tako da moramo da pokušamo da imamo sve na raspolaganju - zaključio je Ibon Navaro.

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