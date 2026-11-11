VUČIĆ OTKRIO KOGA ĆE PREDLOŽITI ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE: Ponudićemo struku i znanje

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sedišta SNS-a.

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

- Imamo 17. verifikaciju mandata. Oni mogu, ali ne moraju tada da izaberu skupštinsko rukovodstvo. Mi ćemo da ponudimo Stojana Radenovića, najvećeg naučnika, da ponudimo struku, znanje. Naravno, neće prihvatiti. Imaju još najmanje 110 dana, mogu da ne formiraju vladu. A imaju punu vlast i to im najviše odgovara. Ljudi vole kad komšiji crkne krava, pa se raduju - 'ej' stavili su mu lisice na ruke. Četvrti, peti mesec počnu da se pitaju gde je moja zemlja danas. Šta ćete da radite, da jašete, da pijete? Samo vas upozoravam, da oni koji to rade, uvek loše završe - naglasio je Vučić.