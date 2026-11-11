BASTA UHAPŠEN NA AERODROMU, POKUŠAO DA POBEGNE? Evo za šta se tereti bivši ministar

BIVŠI ministar Rade Basta uhapšen na aerodromu, pokušao da pobegne iz zemlje?

Foto: Printskrin Jujtub Info LIGA Ivanjica

Kako se nezvanično saznaje, bivši ministar i direktor "Beogradskih elektrana" Rade Basta uhapšen je rano jutros na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla".

Međutim pre nego što je uspeo da napusti Srbiju, njemu su pripadnici Službe za suzbijanje korupcije stavili lisice na ruke po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Basta se sumnjiči, kako saznaje, da je u vreme dok je bio direktor "Beogradskih elektrana" oštetio to preduzeće za desetine miliona dinara i to odobravanjem neosnovanih donacija različitim sportskim klubovima i firmama.

Akcija hapšenja i pretresesanja prostorija je u toku, a privedeno je još nekoliko ljudi povezanih sa Bastinim malverzacijama.

(Informer)

BONUS VIDEO