UKRAJINSKI pregovarači u Abu Dabiju bili su fokusirani na razgovor, što se ne može reći za Vladimira Zelenskog, koji igra svoje igre, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: AP Photo/Vahid Salemi

- Sve strane su dale manje-više pozitivne komentare nakon ovih razgovora u Abu Dabiju. Zelenskog trenutno ne uzimam u obzir, on stalno igra svoje igre, ali njegovi pregovarači, sudeći po svemu, bili su odgovarajuće fokusirani - rekao je Lavrov u intervjuu ruskim medijima.

On je napomenuo da je trilateralni format pregovora najprikladniji.

Američki pregovarači putuju u Moskvu da informišu predsednika (Ruske Federacije) Vladimira Putina, dodao je.

- On (Putin) takođe redovno dobija takve izveštaje od delegacije (Vladimira) Medinskog. Na osnovu onoga što čuje od Amerikanaca, odrediće naš budući tok delovanja. Ovaj tok delovanja biće osmišljen tako da se postignu ciljevi Specijalne vojne operacije, koje je predsednik formulisao u junu 2024. godine i koji su od tada nepromenjeni - pojasnio je Lavrov, govoreći o predstojećoj poseti američkih specijalnih izaslanika Moskvi.

Specijalni izaslanik i zet američkog predsednika Džared Kušner najavio je da će on, zajedno sa specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom, u četvrtak otputovati u Moskvu na sastanak sa ruskim predsednikom kako bi razgovarali o rezultatima razgovora.

Trilateralni razgovori između Rusije, SAD i Ukrajine održani su u Abu Dabiju 10. i 11. novembra. Kako je ranije izvestio izvor u pregovaračkom timu, razgovori su se fokusirali na ključne aspekte formiranja novog kontinentalnog sistema bezbednosti. Prema njegovim rečima, ukrajinsko rešenje je samo jedna tačka u diskusiji velikih razmera.

(Sputnjik)