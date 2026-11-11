VUČIĆ OBELODANIO SVE: Ovo su slučajevi jezivog zlostavljanja i nasilja nad članovima i aktivistima SNS-a širom Srbije

LIDER opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja javnosti pokazao dokument u kome su pobrojana sva zlostavljanja i nasilje koje je sprovedeno nad članovima i aktivistima SNS-a širom Srbije.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Dokument sadrži 73 strane.

Među slučajevima koje je pomenuo nalazi se i napad na sina doktorke Rade Joksimović Zmajkovski, potpredsednice gradskog odbora Naše stranke u Kruševcu, za koji je naveo da se dogodio 26. oktobra.

Pomenuo je i o incidentu u Boru, gde je, prema njegovim rečima, Miljan Ursulović iz Lota upao u prostorije JKP Vodovod, ponašao se agresivno i udarao u staklo i stubove.

- Pripit, agresivannasilan, udarao staklo i stubove - rekao je Vučić.

Pomenuo je i događaj u hotelu Royal Drina, gde je, kako tvrdi, Branko Maksić napadao predsednika opštine i njegove saradnike.

- Hteo da ih tuče sve - kaže on.

Ljubiša Radović, aktivista SNS-a iz Malog Zvornika, koji je, prema njegovim rečima, pretučen na ulici.

- Policija još nikog nije uhapsila, kao što policija nikog nije uhapsila od onih zveri koje su upale u Informer. Odgovaraće svi. Da li će odgovarati za pola godine, godinu ili dve? Odgovaraće svi. Samo da to imaju u vidu. To ne zavisi od toga kako ću da skončam, zapamtite šta sam rekao, odgovaraćete – poručio je Vučić.

Pomenuo je i nasilno razvaljivanje vrata i bacanje kamenica ispred opštinskog odbora u Aranđelovcu, te napad na stranačke prostorije u Alibunaru, kao i napad palicama na aktiviste na UB-u, u kojem je, kako je naveo, jedan aktivista teško povređen.

- Uhapšeno je 16 naših aktivista, određen im pritvor, dok tužila Aleksandra Simić dobija da procesuira napadače.

Posebno potresan deo obraćanja odnosio se na događaj u Topoli, gde su na dan izbora zapaljene baklje bačene na porodičnu kuću Igora Ćirkovića, sekretara opštinskog odbora SNS-a.

- U kući se nalazio njegov sin star 14 meseci u trenutku kada su baklje pogodile kuću. Imao je zdravstene probleme, zbog čega je posle toga proveo 15 dana na lečenju - dodao je vUčić.

Vučić je govorio i o Draganu Jovanoviću, tvrdeći da su nepoznate osobe postavljale prepreke na putu kada se vraćao u svoje selo Blaznavu. Prema njegovim rečima, uznemiravanju i pretnjama bila je izložena i njegova ćerka, učenica prvog razreda gimnazije, zbog čega nije odlazila u školu.

Pomenuo i tehničke sekretarke Anu Ranitović i Ivanu Jovanović, za koje je rekao da su takođe bile napadnute.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

- Policija nije reagovala na pretnje... U Užicu su divljali ponjaviše - kazao je on, te dodao:

- U Bajnoj Bašti Ivan Radovanović i Miljan Bodiroga, kriminalci prestvanici SL sa grupom pristalica provalili su kroz prozor. Zamislite tu finu gospodu koji kroz prozor upadaju u kuču. Tom prilikom su demolirali unutrašnjos stranke. Narvno njih dvojica su na slovodi Tužilaštvu se ne žuri - rekao je on.

Vučić je poručio da neće biti zaboravljeni slučajevi nasilja nad članovima i simpatizerima SNS-a i da će svi koji su za njih odgovorni snositi posledice.

Vučić je podsetio na upad u televiziju Informer, okupljanje ispred televizije Pink, gađanje zgrade i pretnje zaposlenima. Pomenuo je i demoliranje prostorija Večernjih novosti, kao i upad u Gradsku upravu Čačka.

- Miloš Kuvekalović upao je u zgradu Gradske uprave Čačak i tražio Miloša Stevanića, uz poruku da želi da ga „jaše“ - naveo je Vučić te dodao da je to valjda "nova demokratska forma".

Vučić je naveo i slučaj Miljana Ursulovića, koji je, kako tvrdi, ušao u prostorije Mesne zajednice Zlot, uzeo dokumentaciju sa stola i tražio da policija reaguje zbog zahteva meštana za nasipanje rizle.

- To su radili gospodinu Grujinu u Vršcu koji je nosio sigurne glasove - naveo je Vučić i dodao da se i on sam taj dan bavio sifurnim glasovima, i da u tome ne vidi ništa sporno jer su samo radili svoj posao.

- Što mene ne uhapsite, već nevine ljude koji rade svoj posao? - upitao je on.

U nastavku obraćanja pomenuo je i to da su televizije Tanjug i Kurir obustavile emitovanje programa uživo zbog straha za bezbednost zaposlenih, usled, kako tvrdi, ozbiljnih pretnji.

Govorio je i o privođenju sina vlasnika Niške televizije, tvrdeći da je njegova porodica bila izložena maltretiranju i ponižavanju, kao i da je novac koji je pronađen kod njega prebrojavan pred kamerama.

Vučić je govorio i o incidenttima u javnim ustanovama, među kojima su Srbija Vode, opština Zemun, školska uprava u Kraljevu, Dom zdravlja u Nišu i druge institucije.

Vučić je posebno kritikovao postupke prema ljudima koji su prisustvovali verskim obredima, navodeći da je bilo slučajeva u kojima okupljenima nije dozvoljeno da obave tradicionalne običaje povodom stranačkih slava.

Pomenuo je događaje u Vrbasu i Gornjem Milanovcu, gde ljudima nije bilo dozvoljeno da preseku slavski kolač, niti sveštenicima da očitaju molitvu.

Osvrnuo se i na hapšenje Radivoja Stojkovića, direktora Jovine gimnazije, kao i na slučaj u kojem je, kako je rekao, avion vraćen iz Moskve zbog postupka jednog blokadera.

- Hapsili Radivoja Stojkovića, direktora Jovine gimnazije. Ljudima na slavi nisu dali da iseku kolač i sveštenicima da očitaju molitvu u Vrbasu i Gornjem Milanovcu. To se nikad u Srbiji, čak ni 1945, nije dešavalo – poručio je Vučić.

Vučić je pomenuo i vraćeni avion iz Moskve.

- Jedan bahati blokader je mislio da može da nanosi toliku štetu ovoj zemlji - kazao je Vučić.

Lider opozicije je istakao kako za sve ovo vreme ni jedan kriminalac nije uhapšen zbog reketiranja.

- Nijedan kriminalac nije uhapšen zbog reketiranja, preko 500 ljudi je reketirano, prema našoj evidenciji. Od toga je negde polovina platila reket, polovina nije platila reket. Reč je o ljudima različitih zanata, različitih poslova kojima se bave. Sve što je prijavljeno policiji nije rešeno... Vlasnik jednog restorana prijavio je zahtev člana jednog klada da plati 500.000 evra, otišao i prijavio,postoji beleška. Posle 5 minuta je dobioporuku da pošto je prijavio UKP sada im dođe milion... Jesu li uhapšeni ti kriminalci? Nisu. Zato je privedeno na informativni razgovor 22 tetkice, jer je Miran Pogačar ili neko tog tipa prijavio da je u AP Vojvodina neko seckao papire. Znate li koliko su tih iseckanih papira pronašli do sada, od preko 400 prijava? Znate li koliko? Nula. Ne jedan, nula. I umesto da su hapsili kriminalce i reketaše, hapsili smo kontejnere i nepostojeće papire - kazao je Vučić.

- Neka ih neko nauči da psotoji kod nas e-uprava i da za sve ima elektronska uprava i pisani trag i da se to ne može izbrisati - rekao je on.

Naveo je da mu je lakše kada su pretnje ubućene njemu jer zna da ćetako nekom drugom biti lakše i da će njegovo hrabro držanje doneti više kuraži drugima i da će više njih hteti da se bori protiv onih kojima nije do naroda i ujedinjenja.

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