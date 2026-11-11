KAKVA ČAST! Srpski bokser u Timu Evrope protiv Amerike!

Za srpski boks 2026. godina donela je značajne rezultate, a jedno od imena koje je obeležilo evropsku scenu svakako je naš reprezentativac Rastko Simić.

FOTO: SBS/Dragana Stjepanović

Simić nastavlja da gradi ime na evropskoj i svetskoj bokserskoj sceni. Srpski reprezentativac osvojio je srebrnu medalju na seniorskom Evropskom prvenstvu u Sofiji, održanom u septembru 2026. čime je ponovio uspeh iz Beograda od pre dve godine. Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima i titula prvaka Evrope za mlađe seniore, osvojena u Jerevanu 2025. godine.

Rastko na najnovijoj Svetskoj bokserskoj rang listi zauzima 14. mesto. Pred njim je novi međunarodni izazov – sudar najboljih evropskih i panameričkkih bokserki i boksera u Budimpešti, 14. novembra, gde će u kategoriji do 80 kilograma predstavljati evropsku selekciju u duelu sa Kanađaninom Džošom Oforijem.

Šta za vas predstavlja poziv da budete deo evropske selekcije?

- Velika mi je čast što ću predstavljati Srbiju na prvom Pap kupu, sudaru Evrope i Amerike i što ću imati priliku da budem deo ovako značajnog međunarodnog događaja. To je priznanje za rezultate koje sam ostvario, ali i velika odgovornost. Posebno mi znači što ću biti deo evropske selekcije i što ću imati priliku da se takmičim sa kvalitetnim bokserima sa drugog kontinenta.

FOTO: SBS/Dragana Stjepanović

U kategoriji do 80 kilograma očekuje vas Kanađanin Džoš Ofori. Kakav meč očekujete?

- Očekujem težak i kvalitetan meč. Poštujem svakog protivnika i nikoga ne potcenjujem. Znam da me očekuje ozbiljan izazov, ali verujem u svoj rad i pripreme. Najvažnije je da uđem u ring maksimalno koncentrisan, da sprovedem ono što smo pripremali sa trenerima i da dam sve od sebe do poslednjeg gonga.

Kakav je osećaj kada nastupate za evropsku selekciju, a ne samo za nacionalni tim?

- Svaki put kada izađem u ring, najvažnije mi je da dam maksimum i opravdam poverenje koje mi je ukazano. Nastup za evropsku selekciju je posebno iskustvo i dodatna motivacija. Ipak, gde god da nastupam, uvek nosim Srbiju u srcu i trudim se da našu zemlju predstavim na najbolji način.

Ambicije na Pap kupu?

- Ambicije su uvek najviše. Želim pobedu i želim da pokažem kvalitet koji sam gradio tokom prethodnih godina. Svestan sam da me očekuje težak protivnik, ali u sport se ne ulazi sa razmišljanjem o porazu. Idem u Budimpeštu spreman, motivisan i sa željom da ostvarim dobar rezultat.

Kako biste ocenili tekuću godinu? Da li je ovo jedna od najuspešnijih sezona u dosadašnjoj karijeri?

- Sigurno je da je 2026. godina jedna od najznačajnijih u mojoj dosadašnjoj karijeri. Osvojiti srebrnu medalju na seniorskom Evropskom prvenstvu veliki je uspeh, ali i potvrda da se sav trud, rad i odricanje isplate. Iza svakog rezultata stoje brojni treninzi, pripreme, disciplina i podrška ljudi koji su uz mene. Zadovoljan sam postignutim, ali uvek smatram da može još bolje. Ne želim da se zaustavim na ovome, već da nastavim da napredujem i ostvarujem još veće rezultate.

FOTO: SBS/Dragana Stjepanović

Srebro u Sofiji, posle evropskog odličja u Beogradu 2024. godine, potvrđuje kontinuitet dobrih rezultata. Koliko vam to znači?

- Mnogo mi znači. Nije isto osvojiti jednu medalju i ponoviti takav rezultat na narednom velikom takmičenju. To pokazuje da prethodni uspeh nije bio slučajnost i da pripadam evropskom vrhu. Naravno, svaki turnir je priča za sebe i svaki put morate ponovo da dokazujete svoj kvalitet. Ponosan sam što sam uspeo da ponovim rezultat iz Beograda i što sam još jednom predstavljao Srbiju na pravi način.

Da li je osvajanje srebra donelo i dodatnu motivaciju da se u budućnosti popnete na najviši stepenik pobedničkog postolja?

- Apsolutno. Kada dva puta osvojite evropsko srebro, normalno je da sledeći cilj bude zlato. To mi je velika motivacija. Znam koliko je teško doći do finala i koliko je još teže osvojiti titulu, ali verujem u sebe, svoj tim i rad koji ulažemo. Ne želim da budem zadovoljan samo time što sam osvojio medalju. Želim da se borim za najsjajnija odličja.

Srbija je u Sofiji osvojila četiri medalje. bili ste deo reprezentacije koja je ostvarila takav rezultat?

- Velika je čast biti deo reprezentacije Srbije. Kada vidite da i vaše kolege i koleginice osvajaju medalje, to vam daje dodatnu energiju. Svi zajedno predstavljamo našu zemlju i trudimo se da pokažemo koliko srpski boks vredi. Ponosan sam na ceo tim i mislim da ovakvi rezultati pokazuju da imamo kvalitet i potencijal za još veće uspehe.

Posebno mesto u Simićevoj karijeri zauzima i titula prvaka Evrope za mlađe seniore, osvojena 2025. godine u Jerevanu. Otkrio je koliko mu je značilo najsjanija medalja:

- To zlato mi je jedno od najdražih odličja. Evropski sam prvak u konkurenciji do 23 godine i taj rezultat mi je mnogo značio za samopouzdanje. U finalu sam pobedio Mihaila Usova iz Rusije rezultatom 4:1. Bio je to veliki trenutak za mene, jer sam dokazao da mogu da osvojim evropsku titulu. To iskustvo mi je pomoglo i u seniorskoj konkurenciji, gde je nivo boksa još zahtevniji”.

FOTO: SBS/Dragana Stjepanović

Prokomentarisao je koliko se njegov stil u mečevima promenio od prvih reprezentativnih akcija do danas:

- Mnogo sam sazreo kao bokser. Ranije sam se više oslanjao na energiju i želju da pobedim, dok danas mnogo više pažnje posvećujem taktici, kontroli distance, kretanju i čitanju protivnika. Iskustvo sa velikih takmičenja mnogo znači. Naučite kako da se nosite sa pritiskom, kako da reagujete kada stvari ne idu po planu i kako da ostanete smireni u najvažnijim trenucima.

Nije zaboravio ni da napomene važnost trenera i stručnog štaba u ostvarivanju ovih rezultata:

- Njihova uloga je ogromna. Boks jeste individualni sport, ali iza svakog uspešnog boksera stoji čitav tim. Treneri su uz mene svakodnevno, prate moj rad, ukazuju na greške i pomažu mi da napredujem. Njihovo iskustvo i saveti mnogo mi znače. Medalje koje osvajam nisu samo moja zasluga, već i rezultat zajedničkog rada.

Kada se sumiraju dosadašnji uspesi – evropsko srebro, evropsko zlato u konkurenciji U23 i nove nastupe na velikoj međunarodnoj sceni – dolazi se do pitanja šta je sledeći cilj?

- Želim da nastavim da osvajam medalje na najvećim takmičenjima. Seniorsko evropsko zlato svakako je jedan od mojih ciljeva, a velika želja mi je i medalja na Svetskom prvenstvu. Naravno, tu si i Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu. To je san svakog sportiste i nešto za šta sam spreman da radim i da se borim. Znam da je put dug i težak, ali verujem da uz pravi rad mogu da ostvarim svoje ambicije.

Na kraju je imao poruku za mlade snage, koji žele da se bave boksom i jednog dana stignu do učešća u reprezentaciji Srbije?

- Poručio bih im da veruju u sebe, da budu uporni i da nikada ne odustaju od svojih ciljeva. Boks zahteva mnogo rada, discipline, strpljenja i odricanja. Ne dolaze rezultati preko noći. Morate biti spremni da trenirate i onda kada je teško, da učite iz poraza i da uvek težite napretku. Najvažnije je da vole sport kojim se bave i da nikada ne zaborave da predstavljati Srbiju nosi posebnu čast i odgovornost – zaključio je mladi srpski bokserski šampion, evropski as Rastko Simić.

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