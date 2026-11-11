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ŠAMPION SE NE PREDAJE: Rukometaši Partizana sinoć trenirali pod komadom novog stratega Marka Pavlovića i žele da nastave pobednički niz

Slobodan Krstović

11. 11. 2026. u 14:45

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TEŠKA finansijska situacija uzdrmala je rukometaše Partizana, ali niko u klubu ne pomišlja na predaju. Crno-beli su početkom ove nedelje ostali bez predsednika Miljana Žugića, Upravnog odbora, stratega Raula Gonzalesa, reprezentativca Srbije Miloša Kosa. Najavljeni su još neki odlasci...

ШАМПИОН СЕ НЕ ПРЕДАЈЕ: Рукометаши Партизана синоћ тренирали под комадом новог стратега Марка Павловића и желе да наставе победнички низ

Foto Nikola Skenderija

I pored svih problema većina igrača pojavila se sinoć na treningu koji je prvu put vodio novi strateg, dojučerašnji Raulov pomoćnik Marko Pavlović. Ostao je ceo stručni štab, dolazak većine stranaca očekuje se sutra... Inače, Beograđani 13. novembra u Šapcu igraju sa Metaloplastikom.

- Spreman sam da preuzmem odgovornost u nastavku sezone, jer ciljevi Partizana ostaju najviši mogući, bez obzira na trenutnu situaciju. Daćemo sve od sebe da preostale utakmice do zimske pauze odigramo na najbolji mogući način - istakao je za sajt Partizana Pavlović.

Sportski direktor Ivan Dimitrijević je naglasio da je igračima i stručnom štabu obajšnjeno u kakvoj situaciju se klub nalazi i najavio pojedinačne razgovore:

- Moram da istaknem da su se apsolutno svi igrači pojavili na sinoćnem treningu, osim Joava Lumbrosa, Tobiasa Vagnera, Migela Sančez-Migaljona i Bekira Čordalije koji su dobili produženi odmor zbog nastupa za svoje nacionalne timove. Oni će se sutra priključiti ekipi.

Sportski direktor Partizana očekuje da osim Kosa (potpisao za nemačke Veclar) još dva, tri igrača zatraže raskid ugovora:

- U medijima su se pojavile informacije da su igračima otkazani stanovi i da su praktično izbačeni na ulicu. To nije istina i zamolio bih da se takve dezinformacije ne šire... Tim nastavlja da radi i priprema se za dva vrlo teška meča protiv Metaloplastike i Crvene zvezde, a pored same ekipe, svi zaposleni ostaju u klubu, spremni da rade i pomognu da se ova situacija što pre prevaziđe.

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