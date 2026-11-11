Srbija započela pripreme za predstojeće Svetsko prvenstvo

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije počela je u Ubu pripreme za predstojeće Svetsko prvenstvo u Kataru.

FOTO: M. Vukadinović

Srbija će prvi put u istoriji učestvovati na SP u kadetskom uzrastu.

- Ovo je istorijski trenutak za nas - izjavio je selektor kadetske reprezentacije Srbije Igor Matić za FIFA, preneo je FSS.

- Čast je i privilegija biti deo SP. Pokušaćemo da igramo dobar fudbal i na najbolji način predstavimo svoju zemlju, dajući sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat - dodao je selektor Srbije.

Matić je naglasio da insistira na karakteru i ličnosti svojih izabranika.

- Ljudski kvalitet ovih momaka je od suštinskog značaja. Pre svega, želimo da budu dobri ljudi. Druga stvar je fudbalski kvalitet - tehnički, taktički i mentalni. Na tome radimo od prvog dana i verujem da smo formirali sjajnu grupu. Želimo da pružimo partije na najvišem nivou, a način na koji igramo za nas je od presudnog značaja - taktika, disciplina i timski duh - naveo je Matić.

Mladi srpski fudbaler Dragan Anokić izjavio je da jedva čeka da počne SP.

- Činjenica da Srbija toliko godina nije učestvovala na SP za igrače do 17 godina najbolje govori o tome koliko je ovaj uspeh veliki i značajan za našu zemlju. Jedva čekam da zaigramo i presrećan sam zbog ekipe i sebe lično - rekao je Anokić.

Srbija će na SP igrati u grupi L protiv Hondurasa, Kolumbije i Japana.

- Do sada smo igrali isključivo protiv evropskih reprezentacija. Biće to prvi put da se susrećemo sa drugim fudbalskim kulturama, ali ćemo se pripremiti najbolje što možemo. Imamo video materijale koje ćemo analizirati i to će za nas predstavljati veliki izazov - istakao je Anokić.

Kadeti Srbije će do 15. novembra boraviti u Ubu, a onda se sele u Sportski centar FS Srbije u Staroj Pazovi, odakle će se 17. novembra uputiti za Katar. SP će biti održano od 19. novembra do 13. decembra.