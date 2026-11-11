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SUSRET PUTINA I MERCA NA POMOLU: Postignuta saglasnost o pregovorima za Ukrajinu - Kušner otkrio šta je najveća prpreka za postizanje mira

Ana Đokić

11. 11. 2026. u 15:38

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RAZGOVORI između nemačkog kancelara Fridriha Merca i ruskog predsednika Vladimira Putina mogli bi da uslede nakon što je u Abu Dabiju postignuta načelna saglasnost evropskih, američkih i ukrajinskih zvaničnika o budućim pregovorima o Ukrajini, tvrdi portparol nemačke vlade.

СУСРЕТ ПУТИНА И МЕРЦА НА ПОМОЛУ: Постигнута сагласност о преговорима за Украјину - Кушнер открио шта је највећа прпрека за постизање мира

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi/Yuri Kochetkov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Portparol je naveo da je u Abu Dabiju postignuta saglasnost evropskih, američkih i ukrajinskih zvaničnika, a da se Rusija nije saglasila, kao i da će ti principi uticati na predstojeće razgovore, preneo je Rojters.

Na pitanje da li je Merc spreman da razgovara sa Putinom, portparol je rekao na redovnoj konferenciji za novinare da je u Abu Dabiju postignuta saglasnost o osnovnim smernicama i da je to predočeno Putinu, kao i da bi mogli da uslede razgovori na toj osnovi.

Savetnik američkog predsednika Džared Kušner ocenio je danas da su trilateralni razgovori predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država tokom dva dana u Abu Dabiju bili "teški, ali produktivni", navodeći da teritorijalna pitanja i dalje predstavljaju najveću prepreku, kao i da je cilj da se budući razgovori prošire na "multilateralni format“, uz učešće evropskih pregovarača.

Pregovori delegacija Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine završeni su prethodno danas u Abu Dabiju. Pregovori su održani iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija, a poznato je da je dogovorena velika razmena zarobljenika.

(Tanjug)

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