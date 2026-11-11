SUSRET PUTINA I MERCA NA POMOLU: Postignuta saglasnost o pregovorima za Ukrajinu - Kušner otkrio šta je najveća prpreka za postizanje mira
RAZGOVORI između nemačkog kancelara Fridriha Merca i ruskog predsednika Vladimira Putina mogli bi da uslede nakon što je u Abu Dabiju postignuta načelna saglasnost evropskih, američkih i ukrajinskih zvaničnika o budućim pregovorima o Ukrajini, tvrdi portparol nemačke vlade.
Portparol je naveo da je u Abu Dabiju postignuta saglasnost evropskih, američkih i ukrajinskih zvaničnika, a da se Rusija nije saglasila, kao i da će ti principi uticati na predstojeće razgovore, preneo je Rojters.
Na pitanje da li je Merc spreman da razgovara sa Putinom, portparol je rekao na redovnoj konferenciji za novinare da je u Abu Dabiju postignuta saglasnost o osnovnim smernicama i da je to predočeno Putinu, kao i da bi mogli da uslede razgovori na toj osnovi.
Savetnik američkog predsednika Džared Kušner ocenio je danas da su trilateralni razgovori predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država tokom dva dana u Abu Dabiju bili "teški, ali produktivni", navodeći da teritorijalna pitanja i dalje predstavljaju najveću prepreku, kao i da je cilj da se budući razgovori prošire na "multilateralni format“, uz učešće evropskih pregovarača.
Pregovori delegacija Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine završeni su prethodno danas u Abu Dabiju. Pregovori su održani iza zatvorenih vrata, bez prisustva medija, a poznato je da je dogovorena velika razmena zarobljenika.
(Tanjug)
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