VUČIĆ ODGOVORIO NA ZABRINUTOST ZORANA ĆIRJAKOVIĆA: Hvala mu na brizi, ali iz Srbije ne odlazim - Majku su mi napali na dan izbora!

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sedišta SNS-a, gde je komentarisao pretnje upućene njemu i izjavu Zorana Ćirjakovića, koji je izrazio zabrinutost za njegovu bezbednost.

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- Izuzetno cenim gospodina Ćirjakovića, to je jedan od najpametnijih ljudi u Srbiji. Hvala mu na brizi. On je rekao čak i nešto što teško da bi moji roditelji rekli. A kada to kaže takav vrhunski intelektualac, onda vam je važno da je to neko izgovorio. Ja sam svoju energiju i snagu posvetio napretku Srbije. Ja sam u ovoj zemlji, neću ići nigde. Ne pada mi na pamet da idem. Možda ću da odem na konferenciju EPP-a tamo, 7. i 8. decembra, možda, ukoliko to prilike u zemlji budu dozvoljavale. To je u Briselu, 7. i 8. decembra. Svo troje moje dece su u zemlji. Majku su mi napali na dan izbora. Razarali su nam porodicu kao nukleus - istakao je Vučić.