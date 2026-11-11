UKRAJINU RAZARAJU SNAŽNI ZEMLJOTRESI, RUSI UPOTREBILI RAZORNO ORUŽJE? Vojni ekspert šokirao svojom analizom - u pitanju je "PAKLENA BOMBA"?

UKRAJINA se još nije oporavila od noćnih udara odmazde, eksplozija i zemljotresa, koji su izazvali veliku paniku u Kijevu, Žitomiru, Vinici i Dnjepropetrovsku.

Foto: AI generated

Ukrajina se još nije oporavila od noćnih udara odmazde, eksplozija i zemljotresa, koji su izazvali veliku paniku u Kijevu, Žitomiru, Vinici i Dnjepropetrovsku. Eksperti za sada ne mogu da utvrde šta je izazvalo snažno podrhtavanje tla i ljuljanje zgrada, koje su se, kako se navodi, njihale poput visokih borova na vetru. Ističu da imaju premalo dostupnih podataka da bi mogli da donesu bilo kakve pouzdane zaključke.

Vojni ekspert Aleksandar Ivanovski je u razgovoru za portal aif.ru, oslanjajući se na podatke kojima raspolaže, izneo pretpostavku da su uzrok snažnih potresa mogle biti eksplozije ili jedna, ali izuzetno snažna eksplozija u podzemnim strateškim skladištima u okolini Žitomira.

Na tom području se još od sovjetskog perioda nalaze ogromni betonski bunkeri ukopani u zemlju, u kojima su se za vreme SSSR-a čuvale strateške zalihe raketa, pa čak i nuklearnog oružja. Prema njegovoj pretpostavci, Kijev je tamo mogao da smesti raketna ili druga tajna proizvodna postrojenja.

- Ako je tamo došlo do eksplozije, udarni talas mogao je da izazove podrhtavanje tla - istakao je ekspert.

Međutim, kako je i sam primetio, potresi su zahvatili Ukrajinu od istoka do zapada, pa jedna eksplozija u podzemnim objektima kod Žitomira nije mogla da izazove tako široku reakciju.

„PAKLENA BOMBA“

Ovde se nameće pitanje seizmičkog oružja, čiji su razvoj razmatrale vodeće vojne sile sveta. U Sjedinjenim Američkim Državama takođe je postojao program za razvoj moćne seizmičke bombe.

Međutim, kako je objasnio ekspert, cilj je bio uništavanje podzemnih vojnih objekata pomoću izuzetno snažne eksplozije u dubini zemlje, koja bi izazvala pomeranje zemljanih slojeva. Pokretanje tektonskih masa trebalo je da dovede do rušenja podzemnih bunkera i lansirnih silosa strateških raketa.

Za sada nije poznato da li neka država poseduje oružje sposobno da izazove zemljotres. Ipak, posle razornih zemljotresa u Turskoj i na Haitiju pojavile su se spekulacije o navodnim ispitivanjima seizmičkog oružja. Za takve tvrdnje, međutim, nema potvrde.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje