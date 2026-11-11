Košarka

Grobari u transu! Pojačanje Partizana stiglo u Beograd! Evo kada debituje!

С.С.

11. 11. 2026. u 15:35

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Crno-beli osvežili roster.

Гробари у трансу! Појачање Партизана стигло у Београд! Ево када дебитује!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana dočekuju Baskoniju od 20.45 časova u 11. kolu Evrolige.

Pred duel sa nekadašnjim šampionom Španije, crno-beli su objavili fantastične vesti za "grobare"!

Naime, bivši igrač Fenerbahčea, Kris Silva doputovao je u Beograd na lekarske preglede i ukoliko ih uspešno prođe, pojačaće redove tima Đoana Penjaroje.

Gabonac (206 cm) koji može da odgovori na pozicijama krilnog centra i centra, ima zavidno iskustvo u NBA ligi.

Upisao je preko 70 utakmica za Majami Hit i Minesotu Timbervulvse, a ukoliko ne bude problema na lekarskim pregledima, priključiće se ostatku ekipe.

Planirano je da Silva debituje u subotu, 14. novembra u ABA ligi, kada se Partizan sastaje protiv Zadra.

- Bilo je razgovora sa Partizanom i zaista sam želeo da zaigram za taj klub. Ipak, na kraju sam se odlučio za Fenerbahče jer sam verovao da je to u tom trenutku najbolja opcija za mene - rekao je Silva posle odluke da pojača crno-bele.

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