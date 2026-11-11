Tenis

Šok za šokom na završnom turniru: Čehinja "počistila" Koko Gof, kraj za Kostjukovu

В.М.

11. 11. 2026. u 09:19

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Češka teniserka Linda Noskova obezbedila je plasman u polufinale Završnog turnira u Indijan Velsu, pošto je noćas u drugom kolu Prve grupe pobedila Amerikanku Koko Gof 6:3, 6:3.

Шок за шоком на завршном турниру: Чехиња почистила Коко Гоф, крај за Костјукову

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Meč je trajao 76 minuta. Noskova je osma teniserka sveta, dok se Gof nalazi na osmom mestu WTA liste.

U prvom meču Prve grupe, Džesika Pegula je sinoć savladala Ukrajinku Martu Kostjuk 6:2, 7:5. Noskova je prva na tabeli sa dve pobede, dok Gof i Pegula imaju po jedan trijumf i jedan poraz.

Kostjuk je poslednja na tabeli sa dva poraza i ostala je bez šansi za plasman u polufinale.

U poslednjem, trećem kolu Prve grupe sutra će se sastati: Pegula - Noskova i Gof - Kostjuk.

U drugom kolu Druge grupe večeras će igrati Elina Svitolina (Ukrajina) - Karolina Muhova (Češka) i Arina Sabalenka (Belorusija) - Mira Andrejeva (Rusija).

Turnir u Indijan Velsu se igra za nagradni fond od 10 miliona dolara.

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