Šok za šokom na završnom turniru: Čehinja "počistila" Koko Gof, kraj za Kostjukovu
Češka teniserka Linda Noskova obezbedila je plasman u polufinale Završnog turnira u Indijan Velsu, pošto je noćas u drugom kolu Prve grupe pobedila Amerikanku Koko Gof 6:3, 6:3.
Meč je trajao 76 minuta. Noskova je osma teniserka sveta, dok se Gof nalazi na osmom mestu WTA liste.
U prvom meču Prve grupe, Džesika Pegula je sinoć savladala Ukrajinku Martu Kostjuk 6:2, 7:5. Noskova je prva na tabeli sa dve pobede, dok Gof i Pegula imaju po jedan trijumf i jedan poraz.
Kostjuk je poslednja na tabeli sa dva poraza i ostala je bez šansi za plasman u polufinale.
U poslednjem, trećem kolu Prve grupe sutra će se sastati: Pegula - Noskova i Gof - Kostjuk.
U drugom kolu Druge grupe večeras će igrati Elina Svitolina (Ukrajina) - Karolina Muhova (Češka) i Arina Sabalenka (Belorusija) - Mira Andrejeva (Rusija).
Turnir u Indijan Velsu se igra za nagradni fond od 10 miliona dolara.
Preporučujemo
Zidan kao Paunović - Nižu se problemi za selektora Francuske
10. 11. 2026. u 23:18
Najtrofejniji evropski klub pao u Kragujevcu! Radnički je lider u Ligi šampiona
10. 11. 2026. u 22:46
Grčka hoće da završi na vrhu - Jovanović ne krije ambicije pred novi duel sa Srbijom
10. 11. 2026. u 22:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odlučio je da ukaže poverenje novom igraču. Na spisku za predstojeće utakmice protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija našao se Miljan Krpić, defanzivac mađarskog Đera, koji je naknadno dobio poziv nakon što je Strahinja Pavlović otpao zbog povrede.
09. 11. 2026. u 12:14
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)