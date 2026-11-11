Partizan doveo centra! Kris Silva potpisuje za "parni valjak"

Kako prenosi poznati litvanski portal Basketnjuz, doskorašnji igrač Fenerbahčea Kris Silva pojačaće Partizan.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Silva iza sebe nema značajniju minutažu u Evroligi ove sezone, pošto je u dresu Fenerbahčea nastupio na svega četiri utakmice i ukupno proveo 23 minuta na parketu. Njegov statistički doprinos bio je minimalan, ali bi u Partizanu mogao da dobije mnogo značajniju ulogu. Reč je o košarkašu visokom 206 centimetara, koji može da pokriva pozicije krilnog centra i centra.

Chris Silva is finalizing a move to Partizan, sources confirm. More on BasketNews https://t.co/yacYLx0Ten — Donatas Urbonas (@Urbodo) November 11, 2026

Dolazak u Humsku za Silvu predstavlja ostvarenje želje koju je imao još pre nego što je potpisao za Fenerbahče. Naime, crno-beli su i ranije pokušavali da ga angažuju, a sam košarkaš je u martu otkrio da je tada postojao konkretan kontakt između dve strane.

- Bilo je razgovora sa Partizanom i zaista sam želeo da zaigram za taj klub. Ipak, na kraju sam se odlučio za Fenerbahče jer sam verovao da je to u tom trenutku najbolja opcija za mene - izjavio je Silva.

Njegova životna i košarkaška priča počela je u Gabonu, gde je rođen, ali se još tokom tinejdžerskih dana preselio u Sjedinjene Američke Države. Srednjoškolsko obrazovanje završio je u Nju Džersiju, dok je od 2015. do 2019. godine nastupao za Univerzitet Južna Karolina.

Iako nije izabran na NBA draftu, uspeo je da dođe do najjače košarkaške lige na svetu. Tokom karijere kratko je bio deo ekipa Majamija, Sakramenta, Minesote i Dalasa, dok je veći deo vremena provodio u Razvojnoj ligi. Profesionalno iskustvo stekao je i nastupajući u Portoriku.

Evropsku karijeru započeo je leta 2024. godine, kada je potpisao za izraelsku Bnei Hercliju. Dobrim partijama skrenuo je pažnju na sebe, a potom je usledio angažman u grčkom AEK-u, odakle je stigao do Fenerbahčea.

Zanimljivo je da Partizan u svojoj istoriji već ima jednog košarkaša iz Gabona koji je ostavio veoma lep utisak među navijačima. Reč je o Stefanu Lazmeu, koji je tokom sezone 2008/2009 sarađivao sa Duškom Vujoševićem i bio deo ekipe koja je stigla do četvrtfinala Evrolige. Navijači crno-belih nadaju se da bi i Silva mogao da ostavi sličan trag u crno-belom dresu.