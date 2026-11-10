Srbin preživeo dramu! Kecmanović prošao, evo ko mu je rival u borbi za četvrtfinale!
Ne zaustavlja se.
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Stokholmu, jer je u prvom kolu pobedio Francuza Artura Rinderkneša sa 2:1 (po setovima 7:6 (7:4), 4:6, 6:4).
Meč je trajao dva sata i 25 minuta. Rinderkneš je 58. teniser, dok je Kecmanović 64. na ATP listi.
Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Kecmanović je posle taj-brejka bio bolji rezultatom 7:4.
Kecmanović je vodio 4:2 u drugom setu, ali je zatim Rinderkneš dobio naredna četiri gema za preokret i izjednačenje u setovima.
Srpski teniser je u trećem setu napravio jedan brejk za pobedu i plasman među 16 najboljih na turniru u Švedskoj.
Kecmanović će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Holgera Runea iz Danske i Belgijanca Zizua Bergsa.
ATP turnir u Stokholmu se igra za nagradni fond od 723.435 evra.
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