Srbin preživeo dramu! Kecmanović prošao, evo ko mu je rival u borbi za četvrtfinale!

Ne zaustavlja se.

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Stokholmu, jer je u prvom kolu pobedio Francuza Artura Rinderkneša sa 2:1 (po setovima 7:6 (7:4), 4:6, 6:4).

Meč je trajao dva sata i 25 minuta. Rinderkneš je 58. teniser, dok je Kecmanović 64. na ATP listi.

Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Kecmanović je posle taj-brejka bio bolji rezultatom 7:4.

Kecmanovic managed to send Rinderknech to the offseason in the end, 76(4) 46 64. In R3: Rune or Bergs awaits. https://t.co/6BdvyUWsCz — Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) November 10, 2026

Kecmanović je vodio 4:2 u drugom setu, ali je zatim Rinderkneš dobio naredna četiri gema za preokret i izjednačenje u setovima.

Srpski teniser je u trećem setu napravio jedan brejk za pobedu i plasman među 16 najboljih na turniru u Švedskoj.

Kecmanović će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Holgera Runea iz Danske i Belgijanca Zizua Bergsa.

ATP turnir u Stokholmu se igra za nagradni fond od 723.435 evra.

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