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NAPREDAK U POLUFINALU: Kruševljanke u četvrtfinalu Kupa Srbije eliminisale odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove

Slobodan Krstović

11. 11. 2026. u 14:30

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ODBOJKAŠICE Napredatka naprijatnije su iznenađenje dosadašnjeg dela sezone. Kruševljanle su se plasirale u polufinale Kupa Srbije, pošto su u revnaš meča u četvrtfinalu u Staroj Pazovi posle zlatnog seta (15:11) eliminisale favorzovano Jedisntvo. Inače u prvom meču Napredak je slavio sa 3:0, a u drugom Jedinstvo sa 3:1, tako da je morao da odluluje "zlatni set".

НАПРЕДАК У ПОЛУФИНАЛУ: Крушевљанке у четвртфиналу Купа Србије елиминисале одбојкашице Јединства из Старе Пазове

FOTO: volleyballworld.com

REVANŠ mečevi četvrtfinala Kupa Srbija za odbojkašice: Jedinstvo SP - Napredak 3:1 (prvi meč 0:3), zlatni set 11:15. Danas; Ub - Crvena zvezda 18.00  (3:0), TENT - Jedinstvo UE 19.00 (3:0), Železničar - Partizan 19.00 (3:0).

U polufinale se plasirao kruševački Napredak.

U Kup važe pravila CEV, po kojima posle 1:1 u pobeda igra se zlatni set posle druge utakmice.

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