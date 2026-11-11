NAPREDAK U POLUFINALU: Kruševljanke u četvrtfinalu Kupa Srbije eliminisale odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove
ODBOJKAŠICE Napredatka naprijatnije su iznenađenje dosadašnjeg dela sezone. Kruševljanle su se plasirale u polufinale Kupa Srbije, pošto su u revnaš meča u četvrtfinalu u Staroj Pazovi posle zlatnog seta (15:11) eliminisale favorzovano Jedisntvo. Inače u prvom meču Napredak je slavio sa 3:0, a u drugom Jedinstvo sa 3:1, tako da je morao da odluluje "zlatni set".
REVANŠ mečevi četvrtfinala Kupa Srbija za odbojkašice: Jedinstvo SP - Napredak 3:1 (prvi meč 0:3), zlatni set 11:15. Danas; Ub - Crvena zvezda 18.00 (3:0), TENT - Jedinstvo UE 19.00 (3:0), Železničar - Partizan 19.00 (3:0).
U polufinale se plasirao kruševački Napredak.
U Kup važe pravila CEV, po kojima posle 1:1 u pobeda igra se zlatni set posle druge utakmice.
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