„SVI DA ŽIVE LEPO, A NIKO DA NE RADI“ Vučić upozorio na opasnu ekonomsku utopiju!

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sedišta SNS-a.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Nezaposlenost će svakako biti veća. Dostigli smo istorijski najniži nivo stope nezaposlenosti. Ništa ih nije zanimalo, samo pričajte gluposti i epski zaokret. Stopa nezaposlenosti će biti neuporedivo veća za godinu dana. Njihov program, četvorodnevna radna nedelja, i ako može niko ništa da ne radi, a svi da žive lepo. To ima, znate, u knjizi Utopija, ali to nema u realnom životu. To su veoma opasni programi - istakao je Vučić.