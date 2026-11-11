Fudbal

Cene svog kapitena: Živković potpisao istorijski ugovor sa PAOK-om!

В.М.

11. 11. 2026. u 12:30

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Andrija Živković dobio je veliko priznanje za sve što je tokom prethodnih godina pružio PAOK-u. Rukovodstvo solunskog kluba odlučilo je da srpskog reprezentativca nagradi novim ugovorom, koji će po finansijskim uslovima postati najveći u istoriji ovog grčkog velikana.

Цене свог капитена: Живковић потписао историјски уговор са ПАОК-ом!

Foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

Kako prenose mediji u Grčkoj, Živković je produžio saradnju na još četiri godine, uz mogućnost aktiviranja dodatne sezone. Na taj način postoji velika mogućnost da srpski fudbaler ostane na Tumbi sve do završetka profesionalne karijere, što je i ranije isticao kao jednu od svojih želja.

Kapiten PAOK-a je i do sada imao status najplaćenijeg fudbalera u ekipi, sa godišnjom zaradom od 1,5 miliona evra. Novi dogovor donosi mu znatno bolje finansijske uslove, pošto bi za četvorogodišnji period trebalo da inkasira ukupno sedam miliona evra, bez uračunatih bonusa. Ukoliko bude iskorišćena opcija produžetka saradnje za još jednu sezonu, njegova zarada biće uvećana za nešto više od milion evra.

Grčki mediji navode da su finansijski uslovi bili jedan od važnih elemenata pregovora, ali da je za Živkovića podjednako značajna bila i dugoročna sigurnost koju mu klub nudi.

- Srpski reprezentativac je već imao status najplaćenijeg igrača PAOK-a, pošto su mu primanja nakon prethodnog produženja ugovora u septembru 2023. godine iznosila 1,5 miliona evra godišnje. Želeo je sigurnost na duži period, što je bilo povezano i sa njegovom namerom da karijeru završi u Solunu, ali i sa finansijskim aspektom novog dogovora. Njegova povezanost sa klubom, izgrađena tokom šest zajedničkih godina, odavno je prerasla okvire običnog profesionalnog odnosa - navode grčki novinari.

Pregovori nisu od samog početka tekli jednostavno, jer su početni zahtevi i ponude dve strane bili prilično udaljeni. Ipak, kako su razgovori odmicali, došlo je do približavanja stavova, pa je na kraju pronađeno rešenje koje odgovara i fudbaleru i klubu.

Živković je tako sačuvao status jednog od najvažnijih igrača PAOK-a, a uz produženje saradnje dobio je i značajno poboljšanje finansijskih uslova. Solunjani su, sa druge strane, uspeli da dugoročno osiguraju usluge fudbalera koji je godinama među ključnim figurama njihovog tima

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