IRANCI RAZVILI NOVU MOĆNU RAKETU: Dali joj ime "Ormuz", pa otkrili šta sve može

IRAN tvrdi da rat sa SAD i Izraelom nije iscrpeo njegove raketne zalihe i da je domaća vojna industrija u međuvremenu razvila nove modele naoružanja.

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Brigadni general Ali Bilali, savetnik komandanta Vazduhoplovno-kosmičkih snaga Korpusa Čuvara Islamske revolucije (KČIR), izjavio je da je Iran prevazišao fazu kopiranja stranih sistema i postao sposoban da samostalno projektuje i proizvodi različite vrste raketa.

Bilali je u intervjuu za iransku televiziju Press TV, povodom Dana Vazduhoplovno-kosmičkih snaga KČIR-a, istakao da domaći stručnjaci sada razvijaju oružje prema konkretnim potrebama vojske. Kao primer naveo je protivradarsku raketu "Ormuz", koja detektuje signale neprijateljskih radara i usmerava se prema njihovom izvoru.

Odbacio je tvrdnje da su iranske zalihe raketa pri kraju, ocenjujući da protivnici pokušavaju da umanje predstavu o vojnim sposobnostima Teherana.

- Čak i kada bi oko zemlje postavili bodljikavu žicu i betonske zidove, i dalje ne bi mogli da spreče proizvodnju iranskih raketa - poručio je Bilali.

Prema njegovim rečima, Iran je od početnih kapaciteta, koji su se svodili na dve lansirne platforme i ograničen broj uvezenih projektila, stigao do proizvodnje različitih raketa, sistema protivvazdušne odbrane i bespilotnih letelica. Tvrdi da zemlja raspolaže sopstvenim sirovinama za proizvodnju čvrstog i tečnog raketnog goriva, zahvaljujući mineralnim bogatstvima i naftnim derivatima.

Stepen samostalnosti vojne industrije Bilali je uporedio sa tradicionalnom iranskom proizvodnjom tepiha, ocenivši da je raketna industrija danas čak manje zavisna od stranih izvora.

Od uvoznih raketa do dometa od 2.000 kilometara

Bilali je početak razvoja iranskog raketnog programa povezao sa ratom protiv Iraka osamdesetih godina, kada su iračke snage intenzivno napadale iranske gradove. Prema njegovim rečima, tada je Hasan Tehrani Mogadam osnovao raketnu jedinicu i poslao 13 ljudi u Siriju na obuku za korišćenje projektila "Skad".

Iran je nakon toga iz Libije dobio dve lansirne platforme i 30 raketa, ali je po prekidu saradnje morao sam da rešava tehničke probleme. Bilali tvrdi da je prvo lansiranje rakete "Skad" proizvedene u Iranu izvedeno 11. januara 1987. godine.

Od tada je domet iranskih raketa, prema njegovim navodima, povećan sa 300 na 2.000 kilometara, dok je preciznost unapređena tako da je odstupanje od cilja smanjeno sa 20 kilometara na manje od pet metara.

Među razvijenim sistemima izdvojio je protivbrodsku balističku raketu "Persijski zaliv", dometa 500 kilometara, koja pomoću optičkog navođenja može da gađa pokretne pomorske ciljeve, kao i raketu "Ormuz", namenjenu uništavanju neprijateljskih radarskih sistema.

Bilali je podsetio i na reči ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneja, koji je rakete opisao kao "izvod iz matične knjige rođenih iranske omladine", aludirajući na ulogu mladih stručnjaka u razvoju domaće vojne industrije.

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