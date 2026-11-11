Poketino preuzima Mančester junajted!
Po pisanjima Fabricija Romana i Dejvida Ornštajna, samo je pitanje trenutka kada će se to desiti.
Mančester je na veoma loš način otvorio novu sezonu, nalazi se u zoni ispadnja Premijer lige, igra ispod svih očekivanja i cenu za to će platiti Majkl Kerik.
Nekadašnji as "crvenih đavola" je podigao ekipu kada ju je preuzeo prošle godine, vratio je u vrh tabele, ali slabo odrađeni prelazni rok i generalno loš način na koji vodi utakmice na startu ove kampanje koštaće ga posla.
Prema pisanjima dva najveća transfer gurua i fudbalska novinara sveta, Fabricija Romana i Dejvida Ornštajna, njegovo mesto zauzeće Maurisi Poketino.
Argentinac ima veliko iskustvo rada na Ostrvu gde je vodio Sautempton, Čelsi i naravno Totenhem sa kojim je u par navrata konkurisao za titulu, a takođe ga je vodio i do finala Lige šampiona.
Pored pomenutih timova, vodio je i PSŽ sa kojim je osvojio nekoliko trofeja i pokazao da zna da radi u najelitnijim timovima pod velikim pritiskom.
Poketino je idealan izbor za Junajted, jer je u pitanju trener koji zna da izvuče maksimum iz prosečnih igrača, kojih Mančester ima pregršt, i napravi da na terenu daleko bolje izgledaju nego što to zaista jesu.
On je trenutno selektor SAD koje iza sebe imaju veoma dobar nastup na Svetskom prvenstvu, ali prema navodima brojnih britanskih medija to ne bi trebao da bude problem za njegov dolazak na "Old traford" jer je Junajted spreman da plati traženu odštetu od deset miliona evra koliko zahteva fudbalski savez SAD.
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