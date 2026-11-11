Fudbal

Poketino preuzima Mančester junajted!

В.М.

11. 11. 2026. u 10:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Po pisanjima Fabricija Romana i Dejvida Ornštajna, samo je pitanje trenutka kada će se to desiti.

Покетино преузима Манчестер јунајтед!

Foto: AP Photo/Andre Penner

Mančester je na veoma loš način otvorio novu sezonu, nalazi se u zoni ispadnja Premijer lige, igra ispod svih očekivanja i cenu za to će platiti Majkl Kerik.

Nekadašnji as "crvenih đavola" je podigao ekipu kada ju je preuzeo prošle godine, vratio je u vrh tabele, ali slabo odrađeni prelazni rok i generalno loš način na koji vodi utakmice na startu ove kampanje koštaće ga posla.

Prema pisanjima dva najveća transfer gurua i fudbalska novinara sveta, Fabricija Romana i Dejvida Ornštajna, njegovo mesto zauzeće Maurisi Poketino.

Argentinac ima veliko iskustvo rada na Ostrvu gde je vodio Sautempton, Čelsi i naravno Totenhem sa kojim je u par navrata konkurisao za titulu, a takođe ga je vodio i do finala Lige šampiona.

Pored pomenutih timova, vodio je i PSŽ sa kojim je osvojio nekoliko trofeja i pokazao da zna da radi u najelitnijim timovima pod velikim pritiskom.

Poketino je idealan izbor za Junajted, jer je u pitanju trener koji zna da izvuče maksimum iz prosečnih igrača, kojih Mančester ima pregršt, i napravi da na terenu daleko bolje izgledaju nego što to zaista jesu.

On je trenutno selektor SAD koje iza sebe imaju veoma dobar nastup na Svetskom prvenstvu, ali prema navodima brojnih britanskih medija to ne bi trebao da bude problem za njegov dolazak na "Old traford" jer je Junajted spreman da plati traženu odštetu od deset miliona evra koliko zahteva fudbalski savez SAD.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Preminuo čuveni fudbaler Dinama i reprezentacije Jugoslavije
Fudbal

0 1

Preminuo čuveni fudbaler Dinama i reprezentacije Jugoslavije

Željko Matuš, nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije i jedan od prepoznatljivih igrača zagrebačkog Dinama iz zlatnog perioda kluba, preminuo je u Švajcarskoj u 92. godini života. Njegovo ime ostalo je upisano u istoriju jugoslovenskog fudbala, kako zbog uspeha na klupskom nivou, tako i zbog odličja osvojenih sa nacionalnim timom.

11. 11. 2026. u 08:04

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge