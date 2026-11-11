Dušan Tadić: "Neće biti lako protiv Nemačke, ali mislim da će svi videti drugačiju Srbiju"

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić izjavio je da želi da njegova ekipa u predstojećem susretu sa Nemačkom pokaže drugačije lice nego na prethodnom duelu dve selekcije u Ligi nacija.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Srbije će u petak na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati Nemačku u petom kolu grupe A2 Lige nacija. Ove dve selekcije su igrale 1. oktobra u Minhenu, a Nemačka je slavila sa 2:0. "Orlovi" su potom 4. oktobra u Ajndhovenu poraženi od Holandije (1:2).

- Mislim da utakmica protiv Holandije treba da bude reper. Stvarno smo bili dobri. Nismo ostvarili dobar rezultat, ali je veoma bitan način igre i kako smo izgledali. Bili smo mnogo bolji od njih. Protiv Nemačke treba da pokažemo više, jer u prethodnoj utakmici nismo izgledali kako treba. Neće biti lako, naravno, ali mislim da će svi videti drugačiju Srbiju - rekao je Tadić, preneo je zvanični sajt FSS.

Srpski fudbaler Filip Kostić će zbog povrede da propusti predstojeće duele u LN.

- Imam mali hematom na desnoj nozi. Nije ništa strašno, potrebno je da nekoliko dana mirujem i nadam se da ću se što pre vratiti na teren. Iskreno, nisam očekivao da će tako biti, ali je doktor posle detaljnijih pregleda savetovao mirovanje. Dobro je što smo otkrili na vreme, tako da se vraćam brzo - rekao je Kostić.

On je potom govorio o meču sa Holandijom u Ajndhovenu.

- Svi su nas pohvalili i pozitivno pričaju o nama. Rekli su da imamo stvarno dobru reprezentaciju i da tabela trenutno ne odražava kvalitet koji posedujemo - naveo je Kostić. Tadiću i Kostiću su u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi uručene Dijamantske lopte FSS, priznanja za 75 i više nastupa u dresu državnog tima. Trofeje je uručio selektor Veljko Paunović, u prisustvu saigrača i članova stručnog štaba.

- Hvala svim trenerima na podršci i poverenju svih ovih godina. Iskreno, ovo mi mnogo znači, posebno kada je reprezentacija u pitanju. Hvala vam još jednom od srca i idemo zajedno u nove pobede - rekao je Kostić, koji je za nacionalni tim odigrao 76 mečeva.

Tadić je za reprezentaciju Srbije nastupio na 115 utakmica.

- Mislim da je najveća čast igrati za reprezentaciju i sve što smo postigli, postigli smo zajedno. Jako sam ponosan na naše zajedništvo, na to što se svi držimo kao tim: igrači, stručni štab i ljudi koji su iza nas. Svih ovih godina stvarali smo tu hemiju i mislim da smo zbog toga i ostvarili određene rezultate. Tako treba i da nastavimo - istakao je Tadić.

Fudbaleri Srbije će poslednji meč u grupnoj fazi LN odigrati 16. novembra u Volosu protiv selekcije Grčke.

Prvo mesto na tabeli grupe A2 drži Holandija sa osam bodova, koliko ima i drugoplasirana Grčka. Nemačka je treća sa pet, dok je Srbija poslednja bez bodova.