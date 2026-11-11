PUKLO U EVROPSKOJ UNIJI! Fico optužio Merca za ucenu, Babiš mu poručio: MOJ GLAS VREDI KOLIKO I TVOJ!

PREMIJER Slovačke Robert Fico optužio je nemačkog kancelara Fridriha Merca za "ucenu" zbog njegovog zahteva da se usvajanje narednog dugoročnog budžeta Evropske unije uslovi obavezivanjem svih država članica da nastave finansijsku pomoć Ukrajini, dok je češki premijer Andrej Babiš poručio da njegov glas u Evropskom savetu vredi isto koliko i Mercov i da Češka neće prihvatiti nametanje odluka.

foto: Veronika Mihaliková / TASR / Profimedia + Šimánek Vít / ČTK / Profimedia + Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

Fico je to izjavio nakon što je Merc u pismu predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti zatražio da se sve članice EU obavežu da učestvuju u finansiranju Ukrajine u njenoj odbrani od ruske invazije.

- Ono što nemački kancelar radi predstavlja tipičnu ucenu i ja na to neću da pristanem. Moramo da odgovorimo na ucenu - rekao je Fico, dodajući da Slovačka ima pravo veta kao i nemački kancelar, preneo je sinoć slovački javni servis STVR.

Fico je naglasio da Slovačka neće podleći pritisku Nemačke prilikom pregovora o budžetu EU za period od 2028. do 2034. godine. On smatra da finansijsku pomoć Ukrajini treba odvojiti od pregovora o dugoročnom budžetu EU, navodeći da su to dva različita pitanja.

- Pre svega, treba razdvojiti kredit ili poklon Ukrajini od izrade budžeta EU. Ja ih razdvajam i tvrdim da nemaju ništa zajedničko. Mislim da je u budžetu za period od 2028. do 2034. godine već predviđeno 100 milijardi evra za Ukrajinu - rekao je Fico.

Prema njegovim rečima, prilikom usvajanja budžeta EU neophodno je postići kompromis, ali Slovačka neće prihvatiti da joj se preti pitanjem rata u Ukrajini.

- Zalažem se za kompromis i spreman sam da o njemu razgovaram. Ali niko neće moći da me ucenjuje ratom u Ukrajini - istakao je Fico.

On je poručio da će Slovačka blokirati budžet EU ukoliko Merc bude insistirao da sve članice potpišu obavezu o kreditu od 70 milijardi evra za Ukrajinu.

- Ako nemački kancelar dođe i kaže da će blokirati budžet EU zato što želi da vidi kako sve zemlje potpisuju kredit od 70 milijardi evra za Ukrajinu, moj odgovor je - ne. I ja ću ga blokirati - naglasio je slovački premijer.

Fico je govorio zajedno sa češkim premijerom Andrejom Babišem, čija vlada, takođe, odbacuje učešće u budućem zajmu za Ukrajinu.

- Ne znam zašto to govori - rekao je Babiš, komentarišući Mercov stav.

Babiš je ocenio da bi blokiranje budžeta EU značilo i blokiranje novca namenjenog Ukrajini.

- Mi smo suverena Češka Republika. Moj glas u Evropskom savetu potpuno je jednak glasu kancelara Merca. Zato moramo iza zatvorenih vrata da razgovaramo o tome kako stvari stoje. Ja sam već jednom odbio da garantujem kredit za Ukrajinu - rekao je Babiš.

On je istakao da Evropska unija mora da učestvuje u pregovorima o miru u Ukrajini.

"Moramo da se trudimo. Mi sve to plaćamo, direktno i indirektno, kroz cene energenata i druge troškove. Nije moguće da umesto nas pregovaraju Amerikanci i svi ostali, dok mi stojimo po strani - poručio je češki premijer.

Babiš je naveo da je Ukrajina od početka sukoba dobila ukupno 520 milijardi evra direktne i bilateralne pomoći, dok je u predlogu narednog budžeta EU za tu zemlju predviđeno dodatnih 100 milijardi evra.

- Ne razumem zašto neko želi da blokira budžet kada je u njemu za Ukrajinu predviđeno toliko novca. Pitanje je i da li ta sredstva uopšte treba da budu deo budžeta. Smatram da bi to trebalo rešavati na drugi način - rekao je Babiš.

On je dodao da bi ta sredstva trebalo usmeriti na "Maršalov plan" za obnovu Ukrajine, izrazivši očekivanje da će evropski lideri o svim spornim pitanjima razgovarati na neformalnom samitu u Dablinu.

Nemački kancelar je u pismu naveo da je zajednička obaveza država članica da pomognu Ukrajini da pokrije očekivani finansijski deficit od 70 milijardi evra u 2027. godini, od čega bi doprinos EU iznosio oko 45 milijardi evra, preduslov za "razmatranje svih daljih pitanja, posebno onih koja imaju finansijske posledice".

Nemački kancelar je u pismu istakao da je zajednička obaveza svih država članica da na pravičan način učestvuju u pokrivanju finansijskog deficita Ukrajine neophodan preduslov za rešavanje tog pitanja, kao i za razgovore o drugim temama, posebno onima koje imaju finansijske posledice.

Lideri država članica EU sastaće se u četvrtak i petak, 12. i 13. novembra, u Dablinu na neformalnom samitu, a jedna od tema biće i deficit u finansiranju ukrajinskog budžeta, koji bi naredne godine trebalo da dostigne oko 70 milijardi evra.

EU namerava da pokrije dve trećine tog iznosa, odnosno oko 45 milijardi evra. Mađarska, Slovačka, Bugarska i Češka protive se učešću u planiranoj dodatnoj finansijskoj pomoći Ukrajini.

(Tanjug)

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