„IZ ZATVORA ĆU DA IH POBEDIM!“ Vučić odgovorio na pozive za hapšenje: Tu sam, mrdnuti se neću!

LIDER opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sedišta SNS-a.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Vučić je komentarisao i najave u vezi sa njegovim hapšenjem.

- Svi tražite štit u meni. Ja sam ovde, kao što vidite, ne idem nigde. Ja nisam bio na skaj telefonu. Već su mi najavili da ću biti pozvan kao svedok. Kako god. Ja sam ovde. Ne mogu mi ništa, jer znam da govorim istinu. Svako i danas izađe sa tim - hapsi Vučića. Tu sam, mrdnuti se neću. I iz zatvora ću da ih pobedim - poručio je.