MUKE NA ZAPADU: Sve više Nemaca sanja o autoritarizmu

SVE više Nemaca želi autoritarni sistem vlasti u Nemačkoj.

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Raste i broj tzv. desničarskih ekstremista u zemlji.

Ovo su zaključci do kojih su došli istraživači sa Univerziteta u Lajpcigu, prema pisanju FAZ NET.

Prema studiji, čak i mladi Nemci osećaju „nostalgičnu čežnju za sigurnom budućnošću u romantizovanoj prošlosti“.

Prema istraživanju, zadovoljstvo demokratijom je palo na rekordno nizak nivo od 2002. godine. Samo trećina ispitanika je zadovoljna kako ona funkcioniše u Nemačkoj. A tvrdnja da je, pod određenim okolnostima, diktatura „najbolji oblik vladavine“ nailazi na sve veće prihvatanje.