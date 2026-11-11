Emotivne poruke za fudbalsku legendu u Humskoj: Partizan i Galatasaraj se zajedno oprostili od Prekazija

Dževad Prekazi ostavio je neizbrisiv trag u fudbalu, ali i među ljudima koji su imali priliku da ga upoznaju. Njegov odlazak okupio je nekadašnje saigrače, sportske rivale, prijatelje i poštovaoce, a posebno emotivan oproštaj upriličen je na stadionu Partizana u Humskoj. Počast nekadašnjem asu crno-belih odali su predstavnici dva kluba koja su obeležila njegovu karijeru, Partizana i Galatasaraja.

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Koliko je Prekazi značio fudbalskim sredinama u kojima je nastupao, najbolje je pokazalo prisustvo delegacije istanbulskog velikana na komemoraciji u Beogradu. Njegova harizma, fudbalski kvalitet i temperament ostavili su snažan utisak na navijače i ljude iz sporta, bez obzira na klupske boje kojima pripadaju.

Prvi se prisutnima obratio Danko Lazović, generalni direktor Partizana, koji je u ime kluba izrazio saučešće porodici preminulog fudbalera.

- Poštovana porodico Prekazi, predstavnici Galatasaraja i prijatelji Partizana, hvala vam što ste danas sa nama kako bismo odali počast jednom od velikana našeg kluba i jugoslovenskog fudbala. U ime Partizana još jednom izražavam najdublje saučešće njegovoj porodici. Neka mu je večna slava - poručio je Lazović.

Komemoraciji su prisustvovali predsednik Partizana Rasim Ljajić, sportski direktor Radosav Petrović, članovi prvog tima, kao i brojna poznata imena iz istorije kluba. Među njima su bili Vladimir Vermezović, Rade Zalad i Zvonko Živković, dok se od nekadašnjeg saigrača emotivnim govorom oprostio i Aca Trifunović.

Trifunović je podsetio na zajedničke godine provedene u crno-belom dresu, brojne velike utakmice i uspehe koje su ostvarili zajedno. Posebno je izdvojio generaciju koja je 1976. godine stigla do prvog tima, kao i osvajanje titule nakon dugog čekanja.- Sedam godina sam bio u istoj svlačionici sa Prekazijem. Zajedno smo 1976. godine priključeni prvom timu i prošli mnogo toga. Pamtićemo Ljubljanu i poslednje kolo prvenstva, kada je Partizan posle 11 godina ponovo postao šampion. Igrali smo velike utakmice protiv Crvene zvezde, Vojvodine, Dinama i Hajduka. Ostaje nam sećanje i na osvajanje Mitropa kupa, jedinog međunarodnog trofeja u istoriji kluba - započeo je Trifunović.

- Preki je posedovao nešto što se ne može naučiti – izuzetnu levu nogu i razoran udarac. Danas se od njega opraštaju dva velika kluba i dve zemlje. Hvala ti za sve što si učinio za nas - dodao je popularni Aca.

Posebnu težinu čitavom događaju dalo je prisustvo delegacije Galatasaraja, koja je doputovala iz Turske kako bi odala počast nekadašnjem fudbaleru. Predstavnici istanbulskog kluba najavili su da će ostati u Beogradu i prisustvovati njegovoj sahrani.

U ime Galatasaraja govorio je potpredsednik Sedat Artukoglu, koji je podsetio na značaj koji je Prekazi imao u istoriji kluba i na njegov doprinos velikim evropskim rezultatima.

- Danas smo ovde kako bismo odali počast jednom od najznačajnijih imena u istoriji Galatasaraja. Njegovoj porodici i čitavoj fudbalskoj zajednici upućujem iskreno saučešće. Dolaskom u naš klub Prekazi nije doneo samo izuzetan fudbalski kvalitet, već i ličnost koja je ostavila dubok trag. Sa ponosom je nosio žuto-crveni dres, učestvovao u osvajanju trofeja i bio deo generacije koja je počela da veruje u velike evropske uspehe. Njegov pogodak protiv Monaka 1989. godine ostao je zauvek urezan u pamćenje naših navijača. Ipak, Prekazi nije bio poseban samo zbog golova, već i zbog karaktera i iskrenosti kojima je osvojio srca ljudi u našem klubu. Iako je bio daleko od svoje domovine, postao je deo naše porodice. Neki fudbaleri samo nose dres jednog kluba, dok drugi zauvek postanu deo njegove istorije. Galatasaraj je, u skladu sa njegovom željom, doneo dres koji je nosio tokom igranja za naš klub, a on će biti upotrebljen na njegovoj sahrani. Nikada nećemo zaboraviti njegove golove, radost koju nam je donosio i sve što je učinio za žuto-crvene. Počivaj u miru, velika legendo - istakao je Artukoglu.

Od Prekazija se oprostio i ambasador Turske u Beogradu Ilhan Sajgili, koji je naglasio da je njegov značaj prevazilazio granice sporta.

- Izgubili smo velikog fudbalera i čoveka. Upoznao sam ga pre dve godine i tada shvatio koliko ga turski narod poštuje i voli, iako sam lično navijač Fenerbahčea. Počivaj u miru, dragi Dževade - rekao je Sajgili.

Poštovanje prema nekadašnjem asu Partizana pokazali su i predstavnici Crvene zvezde. Među prisutnima su bili Boško Đurovski, Zoran Filipović i Vladimir Petrović Pižon, nekadašnji fudbaleri koji su sa Prekazijem vodili velike borbe na terenima nekadašnje Jugoslavije.

Oproštaj u Humskoj još jednom je pokazao da veličina jednog sportiste ne zavisi samo od osvojenih trofeja i postignutih golova. Dževad Prekazi ostavio je uspomenu koja povezuje dva velika kluba, njihove navijače i dve fudbalske sredine, a poštovanje koje mu je ukazano govori o mestu koje je zauzimao u istoriji ovog sporta.

Sahrana Dževada Prekazija će se održati sutra u 13 časova na Centralnom groblju u Beogradu.