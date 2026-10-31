Jokić ovako nešto ne pamti, a svi pričaju o neprijatnom šutu u međunožje (VIDEO)
Denver Nagetsi nastavljaju da hvataju zalet! Ekipa iz Kolorada upisala je drugu uzastopnu pobedu u NBA ligi, pošto je na svom parketu savladala Finiks Sanse rezultatom 127:120, a Nikola Jokić još jednom je pokazao da ne mora da bude najefikasniji igrač kako bi kontrolisao dešavanja na terenu.
Srpski centar utakmicu je završio sa samo 18 poena, sedam skokova i deset asistencija, uz osam pogodaka iz 13 pokušaja iz igre.
Posle dugo vremena nije morao da preuzima najveći deo napadačkog tereta, jer su Džamal Mari i Kristijan Braun bili nezaustavljivi.
Mari je ubacio čak 39 poena, dok je Braun dodao 31, pa su zajedno postigli neverovatnih 70 poena. Takva napadačka raspoloženost saigrača sigurno je prijala Jokiću, koji je mogao da usmerava igru Nagetsa i razigrava ekipu, dok su njih dvojica preuzimali završnicu akcija.
Denver je posebno bio raspoložen iza linije za tri poena, odakle je pogodio čak 20 šuteva. Nagetsi su tako stigli do novog trijumfa, a Jokić je još jednom potvrdio koliko njegov uticaj prevazilazi puko brojanje poena.
Ipak, duel sa Finiksom nije prošao bez kontroverznih trenutaka, a u glavnoj ulozi našao se Dilon Bruks.
Košarkaš poznat po provokacijama i burnim reakcijama morao je ranije u svlačionicu nakon incidenta sa Marijem. Prilikom pokušaja šuta iz okreta, Bruks je podigao nogu i udario beka Denvera u međunožje, zbog čega je isključen iz utakmice.
Neprijatan trenutak bacio je senku na završnicu, ali Denver nije dozvolio da ga izbaci iz ritma. Nagetsi su sačuvali prednost i upisali novu pobedu, uz Jokića u ulozi dirigenta i raspoloženi napadački tandem koji je preuzeo glavnu reč.
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