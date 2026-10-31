Jokić dirigovao, Mari zatrpao Finiks! Nova maestralna igra Srbina (VIDE)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Finiks Sanse rezultatom 127:120 u utakmici grupne faze NBA kupa, a u centru pažnje našao se Džamal Mari, koji je odigrao fantastično i predvodio svoj tim do pobede sa 39 poena.

Foto: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

MARIJAO SANCE SA 39 POENA! Jokićev Denver srušio Finiks, Bruks isključen zbog nesportskog poteza

Kanadski bek bio je posebno raspoložen u drugom poluvremenu, u kojem je ubacio čak 28 poena. Meč je završio sa 10 pogodaka iz 18 pokušaja iz igre, a posebno impresivan bio je njegov učinak iza linije za tri poena — sedam uspešnih šuteva iz devet pokušaja.

Veliku podršku imao je u Kristijanu Braunu, koji je susret završio sa 31 poenom. Denver je pogodio čak 20 trojki, uz odličnih 52,6 odsto uspešnosti, a svi igrači koji su započeli utakmicu u startnoj petorci imali su dvocifren poenterski učinak.

Nikola Jokić nije morao da preuzme glavnu napadačku ulogu, ali je ponovo doprineo na više načina. Trostruki MVP NBA lige upisao je 18 poena i 10 asistencija.

Nagetsi su već posle tri četvrtine imali prednost od 103:93, koju su sačuvali do kraja. Finiks nije uspeo da u poslednjoj deonici priđe na samo jedan posed zaostatka, pa je Denver stigao do druge uzastopne pobede, što mu je prvi takav niz ove sezone.

Braun i Bruks blistali u prvom poluvremenu

Kristijan Braun je već tokom prvih 24 minuta pokazao koliko je raspoložen. Ubacio je 22 poena, pogodivši osam od deset šuteva iz igre, uključujući svih šest pokušaja za tri poena. Denver je na veliki odmor otišao sa vođstvom 71:67, nakon što je pogodio 13 od 20 trojki u prvom poluvremenu.

Na drugoj strani, Finiks je u igri održavao Dilon Bruks. Kanađanin je pre pauze postigao 20 poena, uz osam pogodaka iz deset pokušaja i četiri trojke iz pet šuteva. Utakmicu je završio sa 22 poena, ali nije dočekao njen kraj na parketu.

Bruks je isključen u trećoj četvrtini nakon što je nogom udario Marija u prepone dok je košarkaš Denvera pokušavao šut iz okreta.

Bruker slavio 30. rođendan, ali bez pobede

Najefikasniji igrač Finiksa bio je Majls Bridžis sa 24 poena. Devin Buker je na dan kada je proslavio 30. rođendan ubacio 20, dok je Kolin Gilepsi susret završio sa 16 poena i 10 asistencija.

Denver je tako nastavio uspešan niz protiv Finiksa i upisao šestu uzastopnu pobedu nad Sansima, još od Božića 2024. godine.

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