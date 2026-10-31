Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Mačva - Crvena zvezda
Crvena zvezda nastavlja pohod ka novoj tituli, a naredni izazov za crveno-bele biće gostovanje Mačvi u Šapcu, u okviru novog kola Superlige Srbije.
Aktuelni šampion ulazi u ovaj duel kao izraziti favorit, ali domaćin ima svoj račun i pokušaće da pred svojim navijačima dođe do bodova koji bi mu mnogo značili u borbi za opstanak.
Ove dve ekipe već su odmerile snage na početku prvenstva, kada je Zvezda na svom stadionu demonstrirala silu i slavila ubedljivim rezultatom 5:0. Sada će Šapčani imati priliku da pred domaćom publikom pokažu mnogo više i pokušaju da otežaju posao lideru prvenstva.
Razlika na tabeli jasno govori o težini zadatka koji čeka Mačvu. Šapčani su u dosadašnjih 13 utakmica osvojili svega 10 bodova i nalaze se u opasnoj zoni, dok Crvena zvezda sa 37 bodova drži prvo mesto i želi da nastavi sa osvajanjem bodova u borbi za šampionski trofej.
Utakmica između Mačve i Crvene zvezde igra se u Šapcu, sa početkom u 17 časova.
Direktan prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport 2 Premium
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