Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Mačva - Crvena zvezda

Crvena zvezda nastavlja pohod ka novoj tituli, a naredni izazov za crveno-bele biće gostovanje Mačvi u Šapcu, u okviru novog kola Superlige Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Aktuelni šampion ulazi u ovaj duel kao izraziti favorit, ali domaćin ima svoj račun i pokušaće da pred svojim navijačima dođe do bodova koji bi mu mnogo značili u borbi za opstanak.

Ove dve ekipe već su odmerile snage na početku prvenstva, kada je Zvezda na svom stadionu demonstrirala silu i slavila ubedljivim rezultatom 5:0. Sada će Šapčani imati priliku da pred domaćom publikom pokažu mnogo više i pokušaju da otežaju posao lideru prvenstva.

Razlika na tabeli jasno govori o težini zadatka koji čeka Mačvu. Šapčani su u dosadašnjih 13 utakmica osvojili svega 10 bodova i nalaze se u opasnoj zoni, dok Crvena zvezda sa 37 bodova drži prvo mesto i želi da nastavi sa osvajanjem bodova u borbi za šampionski trofej.

Utakmica između Mačve i Crvene zvezde igra se u Šapcu, sa početkom u 17 časova.

Direktan prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport 2 Premium

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.