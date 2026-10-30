Posle pobede Zvezde i poraza Partizana: Evo kako izgleda tabela Evrolige!
Crno-beli izgubili od Žalgirisa u devetom kolu.
Košarkaši Partizana poraženi su u Litvaniji od Žalgirisa rezultatom 80:87, u 9. kolu Evrolige.
Bio je to drugi poraz za crno-bele u "duplom kolu" elitnog ranga, pošto su nedavno izgubili dobijen meč na gostovanju Asvela.
Tako su izabranici Đoana Penjaroje ostali bez trijumfa i sada su na skoru 4-5, pa su skliznuli i na evroligaškoj tabeli.
Sada je klub iz Humske van plej-in zone, nalazi se trenutno tek na 12. mestu, ali može još više da padne, jer su u toku mečevi Asvel-Baskonija i Virtus-Bešiktaš.
Nasuprot njima, Crvena zvezda je dobila oba duela "duplog kola", jer su posle Makabija razmontirali i Bajern Minhen. Četa Ibona Navara je sada na skoru 6-3 i zauzima visoku četvrtu poziciju, gde će i ostati po završetku devete runde.
Isti skor (6-3), od petog do osmog mesta, imaju Real Madrid, Hapoel Tel Aviv, Fenerbahče i Dubai (tim redosledom), koji ne mogu da preteknu crveno-bele.
Ostaje da se vidi i učinak Barselone protiv Valensije, ako Katalonci slave i oni će imati identičan bilans kao gore navedeni.
EVROLIGA - 9. KOLO:
Četvrtak
Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
/Moneke 15 - Lučić 12/
Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99
/Klark 21 - Hifi 26/
Real Madrid - Fenerbahče 95:76
/Maledon 26 - Klajburn 21/
Petak
Dubai - Hapoel Tel Aviv 97:83
Efes - Panatinaikos 83:68
/Malkolm, Fernando 15 - Nan 17/
Žalgiris - Partizan 87:80
/Edvards 17 - Tanasković 19/
Asvel - Baskonija (u toku)
Olimpijakos - Olimpija Milano (u toku)
Virtus Bolonja - Bešiktaš (u toku)
Barselona - Valensija (u toku)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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