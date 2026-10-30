Košarka

Posle pobede Zvezde i poraza Partizana: Evo kako izgleda tabela Evrolige!

С.С.

30. 10. 2026. u 21:04

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Crno-beli izgubili od Žalgirisa u devetom kolu.

После победе Звезде и пораза Партизана: Ево како изгледа табела Евролиге!

Credit: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Partizana poraženi su u Litvaniji od Žalgirisa rezultatom 80:87, u 9. kolu Evrolige.

Bio je to drugi poraz za crno-bele u "duplom kolu" elitnog ranga, pošto su nedavno izgubili dobijen meč na gostovanju Asvela.

Tako su izabranici Đoana Penjaroje ostali bez trijumfa i sada su na skoru 4-5, pa su skliznuli i na evroligaškoj tabeli.

Foto: N.Skenderija

Sada je klub iz Humske van plej-in zone, nalazi se trenutno tek na 12. mestu, ali može još više da padne, jer su u toku mečevi Asvel-Baskonija i Virtus-Bešiktaš.

Nasuprot njima, Crvena zvezda je dobila oba duela "duplog kola", jer su posle Makabija razmontirali i Bajern Minhen. Četa Ibona Navara je sada na skoru 6-3 i zauzima visoku četvrtu poziciju, gde će i ostati po završetku devete runde.

Standings provided by Sofascore

Isti skor (6-3), od petog do osmog mesta, imaju Real Madrid, Hapoel Tel Aviv, Fenerbahče i Dubai (tim redosledom), koji ne mogu da preteknu crveno-bele. 

Ostaje da se vidi i učinak Barselone protiv Valensije, ako Katalonci slave i oni će imati identičan bilans kao gore navedeni.

EVROLIGA - 9. KOLO:

Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
/Moneke 15 - Lučić 12/

Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99
/Klark 21 - Hifi 26/

Real Madrid - Fenerbahče 95:76
/Maledon 26 - Klajburn 21/

Petak

Dubai - Hapoel Tel Aviv 97:83

/Petrušev 20 - Micić 15/

Efes - Panatinaikos 83:68
/Malkolm, Fernando 15 - Nan 17/

Žalgiris - Partizan 87:80
/Edvards 17 - Tanasković 19/

Asvel - Baskonija (u toku)

Olimpijakos - Olimpija Milano (u toku)

Virtus Bolonja - Bešiktaš (u toku)

Barselona - Valensija (u toku)

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