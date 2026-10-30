Košarka

Senzacija u Evroligi! Efes srušio moćni PAO!

С.С.

30. 10. 2026. u 20:49

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Ekipa Željka Obradovića pretrpela drugi poraz u četiri meča.

Сензација у Евролиги! Ефес срушио моћни ПАО!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaši Efesa pobedili su večeras na svom terenu Panatinaikos rezultatom 83:68 u meču devetog kola Evrolige. 

Najefikasniji u ekipi Efesa bili su Bruno Fernando i Kolin Malkom sa po 15 poena. Kameron Pejn je postigao 14 poena, a Dario Šarić je zabeležio 11 poena i 12 skokova.

U timu Panatinaikosa, koji sa klupe vodi Željko Obradović, istakao se Kendrik Nan sa 17 poena, dok je Najdžel Hejs ubacio 11.

Po modelu Hapoela iz Tel Aviva, koji je do sada naneo jedini poraz Atinjanima, uspeli su izabranici Pabla Lasa da nanesu tek drugi neuspeh četi Željka Obradovića.

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Boljom igrom tokom celog meča, Efes je diktirao tempo, dok je PAO u trećoj četvrtini uspeo da vrati dramu u duel. Ipak, domaćin je odoleo i ponovo se odlepio na nedostižnu dvocifrenu prednost, koju je sačuvao i zasluženo slavio.

Panatinaikos je ostao vodeći na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i dva poraza, dok je Efes na 13. mestu sa učinkom 4-5.

Standings provided by Sofascore

U 10. kolu, Panatinaikos će gostovati Real Madridu, a Efes će dočekati Pariz.

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