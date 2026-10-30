Košarka

"Ponosan sam": Penjaroja se oglasio nakon poraza Partizana

Александар Илић
Aleksandar Ilić

30. 10. 2026. u 21:14

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Košarkaši Partizana poraženi su na gostovanju Žalgirisu u devetom kolu Evrolige. Ekipa iz Kaunasa je slavila rezultatom 87:80. Nakon meča Đoan Penjaroja izneo je utiske.

Поносан сам: Пењароја се огласио након пораза Партизана

Foto: N.Skenderija

- Na kraju, ponosan sam na svoju ekipu. Nije lako takmičiti se svih 40 minuta i pobediti utakmicu. Promašili smo mnogo lakih šuteva, za tri poena. Jako loš procenat šuta. Nije lako nastaviti i boriti se uz takve uslove. Nadam se da ćemo u budućnosti promeniti naše procente šuta, posebno za tri. U prvoj i trećoj četvrtini nekoliko minuta smo bili loši. Na kraju, ponosan sam na svoj tim - rekao je Penjaroja. 

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