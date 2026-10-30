"Ponosan sam": Penjaroja se oglasio nakon poraza Partizana

Košarkaši Partizana poraženi su na gostovanju Žalgirisu u devetom kolu Evrolige. Ekipa iz Kaunasa je slavila rezultatom 87:80. Nakon meča Đoan Penjaroja izneo je utiske.

Foto: N.Skenderija

- Na kraju, ponosan sam na svoju ekipu. Nije lako takmičiti se svih 40 minuta i pobediti utakmicu. Promašili smo mnogo lakih šuteva, za tri poena. Jako loš procenat šuta. Nije lako nastaviti i boriti se uz takve uslove. Nadam se da ćemo u budućnosti promeniti naše procente šuta, posebno za tri. U prvoj i trećoj četvrtini nekoliko minuta smo bili loši. Na kraju, ponosan sam na svoj tim - rekao je Penjaroja.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.