Abaligaš se oglasio pred meč sa Zvezdom: Nemojte da prenosite laži

I to sve zbog člana njihovog tima

FOTO: KK Široki/Antonio Slišković/ABA liga

Košarkaški klub Široki zvanično je demantovao informacije koje su se danas pojavile na pojedinim lokalnim i regionalnim portalima u vezi sa njihovim igračem Šovonom Luisom, ocenivši ih kao potpuno neistinite.

Kako se navodi u saopštenju kluba iz Širokog Brijega, koji u narednom kolu gostuje Crvenoj zvezdi, sporne informacije proizašle su iz „neprimerene šale pojedinaca“, a navode je zvanično demantovalo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona (MUP ŽZH).

Iz HKK Široki su apelovali na medije i javnost da se uzdrže od širenja neproverenih vesti koje mogu ozbiljno da naruše ugled igrača, kluba i grada.

- Pozivamo na odgovorno i profesionalno izveštavanje, kao i na proveru svih informacija kod nadležnih institucija ili direktno u našem klubu pre njihovog objavljivanja. Takođe, pozivamo sve medije koji su preneli navedene neistinite informacije da na svojim kanalima objave demanti i ispravku netačnih navoda - poručili su iz kluba, zahvalivši na razumevanju i profesionalizmu.

Podsetimo, pojedini mediji su objavili da je Luis uhapšen kada je trčao rano ujutru, i to zato što ga je neko "pobrkao" sa migrantom.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.