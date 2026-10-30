Abaligaš se oglasio pred meč sa Zvezdom: Nemojte da prenosite laži
I to sve zbog člana njihovog tima
Košarkaški klub Široki zvanično je demantovao informacije koje su se danas pojavile na pojedinim lokalnim i regionalnim portalima u vezi sa njihovim igračem Šovonom Luisom, ocenivši ih kao potpuno neistinite.
Kako se navodi u saopštenju kluba iz Širokog Brijega, koji u narednom kolu gostuje Crvenoj zvezdi, sporne informacije proizašle su iz „neprimerene šale pojedinaca“, a navode je zvanično demantovalo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona (MUP ŽZH).
Iz HKK Široki su apelovali na medije i javnost da se uzdrže od širenja neproverenih vesti koje mogu ozbiljno da naruše ugled igrača, kluba i grada.
- Pozivamo na odgovorno i profesionalno izveštavanje, kao i na proveru svih informacija kod nadležnih institucija ili direktno u našem klubu pre njihovog objavljivanja. Takođe, pozivamo sve medije koji su preneli navedene neistinite informacije da na svojim kanalima objave demanti i ispravku netačnih navoda - poručili su iz kluba, zahvalivši na razumevanju i profesionalizmu.
Podsetimo, pojedini mediji su objavili da je Luis uhapšen kada je trčao rano ujutru, i to zato što ga je neko "pobrkao" sa migrantom.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Veliki posao Fenerbahčea: Stiže igrač koji je 13 godina proveo u NBA ligi
30. 10. 2026. u 10:24
Bivši kapiten Partizana zatečen nakon onoga što su mu navijači Crvene zvezde uradili sinoć u Beogradu
30. 10. 2026. u 09:53 >> 09:54
Crvena zvezda sa Kristijanom Kolokom dobila ono što joj je nedostajalo! (VIDEO)
30. 10. 2026. u 09:48
Srbija neće dobiti predsednika 14.novembra!
30. 10. 2026. u 09:35 >> 11:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"
Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u NBA ligi, a ni njegov trener Dejvid Adelman ne krije koliko je impresioniran onim što srpski centar svakodnevno prikazuje na parketu.
29. 10. 2026. u 18:03
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)