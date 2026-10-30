Zvezda dobila vesti iz Madrida: Real se suočava sa ozbiljnim problemom

"KRALjEVIĆI" uhvatili formu, ali pojavili su se problemi!

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Real Madrid vezao je šest pobeda u Evroligi, a 10 ako se računa i ACB liga. Ipak, Pedro Martinez se sučio sa povredama važnih igrača.

U pitanju su Teo Maledon i Mikael Jantunen. Francuskom košarkašu je dijagnostikovano istegnuće desnog kolena. Finac ima potpunu rupturu plantarne fascije na levom stopalu.

Stanje oba igrača biće praćeno u narednom periodu i tek treba da se utvrdi koliko će odustvovati sa parketa.

🚑 El @RMBaloncesto comunica que: ➡️ A @Theo_Maledon se le ha diagnosticado un esguince en la rodilla derecha. ➡️ Mikael Jantunen sufre una rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo. Ambos jugadores quedan pendientes de su evolución. | #LigaEndesa https://t.co/aqakeaNplJ — Liga Endesa (@ACBCOM) October 30, 2026

Ukoliko su povrede ozbiljnije ovaj dvojac bi mogao da propusti utakmicu protiv Crvene zvezde u Evroligi. Taj duel na programu je 12. novembra od 21 čas.

Maledon je jedan od najboljih i najvažnijih igrača španskog velikana. On ove sezone za prosečno 23 minuta na parketu beleži 16,3 poena, četiri skoka, 5,2 asistencije i 0,6 ukradenih lopti.

Sa druge strane, Jantunen je do sada prosečno postizao 6,3 poena, uz 2,6 skokova i jednu asistenciju po utakmici.

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