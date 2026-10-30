Jasikevičijus je nezadovoljan: Nemamo identitet kao tim!

FENERBAHČE je vezao dva poraza u Evroligi. O situaciju u ekipi govorio je trener tima iz Istanbula Šarunas Jasikevičijus.

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Turski velikan je poražen najpre od Valensije (86:78), a onda ubedljivo od Real Madrida (95:76).

- Nemamo identitet kao tim. Mi smo gomila veoma velikih imena - rekao je Jasikevičijus.

Litvanski stručnjak smatra da individualni kvalitet nije dovoljan za velike stvari.

- Moramo pronaći način da igramo jedni za druge. Očigledno je da pojedinačno možemo mnogo toga da uradimo, ali to nije ono što će završiti posao. Moramo pronaći način da igramo kao tim - zaključio je Jasikevičijus.

🗣️ Sarunas Jasikevicius frustrated with the lack of team play after Fenerbahce's loss to Real Madrid: "We don't have an identity as a team. We're all a bunch of very big names... we need to find a way how we play for one another. Individually, we can do a lot of things but this is not what's going to get the job done. We need to find a way to play as a team" — Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 29, 2026

Fenerbahče narednu utakmicu u Evroligi igra u Istanbulu protiv Baskonije.

Ovaj tim bi u taj meč mogao da uđe znatno jači, pošto je blizu dolazak igrača koji je u NBA ligi proveo 13 godina.

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