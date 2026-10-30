Košarka

Jasikevičijus je nezadovoljan: Nemamo identitet kao tim!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

30. 10. 2026. u 14:34

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FENERBAHČE je vezao dva poraza u Evroligi. O situaciju u ekipi govorio je trener tima iz Istanbula Šarunas Jasikevičijus.

Јасикевичијус је незадовољан: Немамо идентитет као тим!

FOTO: F.S./ATAImages

Turski velikan je poražen najpre od Valensije (86:78), a onda ubedljivo od Real Madrida (95:76).

Nemamo identitet kao tim. Mi smo gomila veoma velikih imena - rekao je Jasikevičijus.

Litvanski stručnjak smatra da individualni kvalitet nije dovoljan za velike stvari.

Moramo pronaći način da igramo jedni za druge. Očigledno je da pojedinačno možemo mnogo toga da uradimo, ali to nije ono što će završiti posao. Moramo pronaći način da igramo kao tim - zaključio je Jasikevičijus.

Fenerbahče narednu utakmicu u Evroligi igra u Istanbulu protiv Baskonije. 

Ovaj tim bi u taj meč mogao da uđe znatno jači, pošto je blizu dolazak igrača koji je u NBA ligi proveo 13 godina.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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