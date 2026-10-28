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"OVO JE KRAĐA" Netanjahuova stranka optužila Arape: Zahtevamo istragu policije i Šin Beta

Ј.О.С.

28. 10. 2026. u 17:37

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STRANKA "Likud" premijera Izraela Benjamina Netanjahua saopštila je da su jučerašnji izbori "pokradeni" od strane arapskih stranaka.

ОВО ЈЕ КРАЂА Нетанјахуова странка оптужила Арапе: Захтевамо истрагу полиције и Шин Бета

Foto: Tanjug/AP/David Goldman

- Izbore u Izraelu pokrale su arapske stranke koje podržavaju teror i eliminaciju jevrejske države kroz ozbiljna krivična dela mita, pretnji, nasilja, falsifikovanja i korišćenja ilegalnog softvera za mobilizaciju birača - tvrdi stranka Likud u saopštenju. 

Dodaje se da Likud zahteva istragu policije i Šin Beta povodom optužbi o masovnoj izbornoj krađi i zastrašivanju.

U saopštenju se takođe navodi da će stranka predati  policiji, Šin Betu i Centralnoj izbornoj komisiji "stotine svedočanstava“ i drugih dokaza, uključujući "hiljade koverata sa gotovinom i listićima stranke Ra'am, pretnje i nasilje prema članovima biračkih odbora, više glasača iza paravana za glasanje, dvostruko glasanje, odstupanja između broja koverata i broja birača, korišćenje ilegalnog softvera za mobilizaciju glasača i drugo".

Ranije danas, u intervjuu za Kanal 12, zvaničnik Centralne izborne komisije odbacio je tvrdnje o izbornoj krađi.

Političke stranke predvođene Arapima, Ra'am i Zajednička lista, koje učestvuju na svim izborima i imaju poslanike u Knesetu, osvojile su juče rekordan broj glasova i predviđa im se istorijski rezultat od 19 mandata.

Taj broj znači da će i vladajući blok i opozicione stranke biti daleko od ostvarivanja većine u Knesetu.

Tokom čitave kampanje, Likud je tvrdio da je saradnja sa arapskim partijama nelegitimna.

(Tajms of Izrael)

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