"OVO JE KRAĐA" Netanjahuova stranka optužila Arape: Zahtevamo istragu policije i Šin Beta
STRANKA "Likud" premijera Izraela Benjamina Netanjahua saopštila je da su jučerašnji izbori "pokradeni" od strane arapskih stranaka.
- Izbore u Izraelu pokrale su arapske stranke koje podržavaju teror i eliminaciju jevrejske države kroz ozbiljna krivična dela mita, pretnji, nasilja, falsifikovanja i korišćenja ilegalnog softvera za mobilizaciju birača - tvrdi stranka Likud u saopštenju.
Dodaje se da Likud zahteva istragu policije i Šin Beta povodom optužbi o masovnoj izbornoj krađi i zastrašivanju.
U saopštenju se takođe navodi da će stranka predati policiji, Šin Betu i Centralnoj izbornoj komisiji "stotine svedočanstava“ i drugih dokaza, uključujući "hiljade koverata sa gotovinom i listićima stranke Ra'am, pretnje i nasilje prema članovima biračkih odbora, više glasača iza paravana za glasanje, dvostruko glasanje, odstupanja između broja koverata i broja birača, korišćenje ilegalnog softvera za mobilizaciju glasača i drugo".
Ranije danas, u intervjuu za Kanal 12, zvaničnik Centralne izborne komisije odbacio je tvrdnje o izbornoj krađi.
Političke stranke predvođene Arapima, Ra'am i Zajednička lista, koje učestvuju na svim izborima i imaju poslanike u Knesetu, osvojile su juče rekordan broj glasova i predviđa im se istorijski rezultat od 19 mandata.
Taj broj znači da će i vladajući blok i opozicione stranke biti daleko od ostvarivanja većine u Knesetu.
Tokom čitave kampanje, Likud je tvrdio da je saradnja sa arapskim partijama nelegitimna.
(Tajms of Izrael)
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